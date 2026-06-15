Пасынок наследного принца Норвегии приговорен к тюремному сроку за изнасилования

Суд Осло вынес приговор по делу 29-летнего пасынка наследника норвежского престола Мариуса Борга Хёйби. Он обвинялся в 38 преступлениях, в том числе четырех эпизодах изнасилования, а также нападениях на бывших партнерш.

Суд признал члена королевской семьи виновным в двух эпизодах изнасилования, эпизоде домашнего насилия и нескольких других преступлениях. По двум эпизодам изнасилования Мариус был оправдан. Прокуратура требовала отправить его за решетку на семь лет и семь месяцев, однако суд ограничился четырьмя годами лишения свободы.

Поскольку Хёйби не признал своей вины, он сохраняет право на обжалование приговора. Его адвокат Петар Секулич после вынесения вердикта попросил освободить своего подзащитного из-под стражи на время рассмотрения апелляции.

Мариус – сын наследной принцессы Метте-Марит от предыдущих отношений. Он является членом королевской семьи, но не династии, и не имеет титула принца. В свое время брак наследного принца Хокона с матерью-одиночкой, ведшей свободный образ жизни, вызвал скандал.

Отметим, что имя самой Метте-Марит более тысячи раз встречается в опубликованных в США несколько дней назад "файлах Эпштейна". Так, Эпштейн дважды приглашал ее на свой остров, однако этот визит не состоялся.