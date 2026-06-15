Командование тыла отменило ограничения на проведение массовых мероприятий

По итогам оценки оперативной обстановки было принято решение об изменении инструкций Командования тыла. Новые указания вступают в силу сегодня, 15 июня 2026 года, в 10:00 и будут действовать до 20:00 вторника, 16 июня.

В рамках изменений отменено ограничение на проведение мероприятий с участием до 5000 человек во всех районах страны.

В районе линии противостояния (приграничные районы на севере страны) сохраняется режим частичной деятельности, без изменений действующих инструкций.

Командование тыла продолжает проводить постоянную оценку ситуации. В случае новых изменений население будет проинформировано через официальные каналы Командования тыла и пресс-службы ЦАХАЛа.