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Израиль

Командование тыла отменило ограничения на проведение массовых мероприятий

Командование тыла
время публикации: 15 июня 2026 г., 10:08 | последнее обновление: 15 июня 2026 г., 10:16
Командование тыла отменило ограничения на проведение массовых мероприятий
Avshalom Sassoni/Flash90

По итогам оценки оперативной обстановки было принято решение об изменении инструкций Командования тыла. Новые указания вступают в силу сегодня, 15 июня 2026 года, в 10:00 и будут действовать до 20:00 вторника, 16 июня.

В рамках изменений отменено ограничение на проведение мероприятий с участием до 5000 человек во всех районах страны.

В районе линии противостояния (приграничные районы на севере страны) сохраняется режим частичной деятельности, без изменений действующих инструкций.

Командование тыла продолжает проводить постоянную оценку ситуации. В случае новых изменений население будет проинформировано через официальные каналы Командования тыла и пресс-службы ЦАХАЛа.

Израиль
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