Командование тыла отменило ограничения на проведение массовых мероприятий
время публикации: 15 июня 2026 г., 10:08 | последнее обновление: 15 июня 2026 г., 10:16
По итогам оценки оперативной обстановки было принято решение об изменении инструкций Командования тыла. Новые указания вступают в силу сегодня, 15 июня 2026 года, в 10:00 и будут действовать до 20:00 вторника, 16 июня.
В рамках изменений отменено ограничение на проведение мероприятий с участием до 5000 человек во всех районах страны.
В районе линии противостояния (приграничные районы на севере страны) сохраняется режим частичной деятельности, без изменений действующих инструкций.
Командование тыла продолжает проводить постоянную оценку ситуации. В случае новых изменений население будет проинформировано через официальные каналы Командования тыла и пресс-службы ЦАХАЛа.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 июня 2026