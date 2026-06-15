Организаторы международной выставки вооружений Eurosatory закрыли доступ к израильским павильонам

Организаторы проходящей в Париже выставки вооружений Eurosatory без каких-либо объяснений закрыли щитами доступ к павильонам израильских оборонных компаний. Об этом сообщает министерство обороны Израиля.

"Это было сделано, несмотря на то, что мы согласились выполнить возмутительное требование правительства Франции и представить на выставке только оборонительные вооружения. Циничная дискриминация не удивляет, ее цель – не допустить на выставку израильские технологии, уровень которых подтверждается ежедневно по всему Ближнему Востоку", – заявляет ведомство.

1 июня Франция сообщила, что запрещает участвовать в выставке представителям израильского правительства. Кроме того, израильским оборонным компаниям было разрешено демонстрировать только системы противовоздушной обороны, но не наступательное вооружение.

Израиль – единственная страна, подвергшаяся таким ограничениям.