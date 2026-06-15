x
15 июня 2026
|
последняя новость: 13:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
15 июня 2026
|
15 июня 2026
|
последняя новость: 13:46
15 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Организаторы международной выставки вооружений Eurosatory закрыли доступ к израильским павильонам

Израиль
Франция
Вооружения
время публикации: 15 июня 2026 г., 13:01 | последнее обновление: 15 июня 2026 г., 13:04
Организаторы международной выставки вооружений Eurosatory закрыли доступ к израильским павильонам
AP Photo/Masha Macpherson

Организаторы проходящей в Париже выставки вооружений Eurosatory без каких-либо объяснений закрыли щитами доступ к павильонам израильских оборонных компаний. Об этом сообщает министерство обороны Израиля.

"Это было сделано, несмотря на то, что мы согласились выполнить возмутительное требование правительства Франции и представить на выставке только оборонительные вооружения. Циничная дискриминация не удивляет, ее цель – не допустить на выставку израильские технологии, уровень которых подтверждается ежедневно по всему Ближнему Востоку", – заявляет ведомство.

1 июня Франция сообщила, что запрещает участвовать в выставке представителям израильского правительства. Кроме того, израильским оборонным компаниям было разрешено демонстрировать только системы противовоздушной обороны, но не наступательное вооружение.

Израиль – единственная страна, подвергшаяся таким ограничениям.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 01 июня 2026

Франция запретила Израилю демонстрировать на выставке Eurosatory наступательное оружие