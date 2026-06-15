Афинянин или спартанец? Рядом с Кейсарией обнаружена скульптура Ликурга, которой 1700 лет

В ходе археологических раскопок, которые проводились в Биньямине в рамках подготовки к строительству скоростной линии железной дороги, связывающей Хайфу и Тель-Авив, были обнаружены два мраморных бюста, которым около 1700 лет.

"Скульптуры датируются эпохой римского владычества и были найдены не на своем месте – бюсты лежали вниз лицом в колодце для сбора вина на винодельне римско-византийского периода, причем они оказались там, когда винодельню прекратили использовать. Возможно, так их хотели сохранить", – рассказывают руководители раскопок Авишаг Райс и Элиран Орен.

"Рабочие увидели, что в земле что-то блестит, и позвали меня. У меня было чувство – это что-то, чего там быть не должно. И тут мы поняли, что это не керамика, а мрамор. Откопали две статуи. У меня все еще нет слов. Такая находка бывает раз в жизни. И еще в последний день раскопок", – говорит археолог Управления древностей Михаэль Сороцкин.

"Эти скульптуры пополняют собрание обнаруженных в Кейсарии исторических портретов. В последний раз такая находка была сделана в конце 90-х. На одном из бюстов надпись "Ликург". Это имя было у двух важных исторических деятелей. Один из них – основатель Спарты, второй – афинский политический деятель и оратор IV века до н.э. Возможно, бюст изображает одного из них", – отмечает специалист по Кейсарии доктор Петр Гендельман.

Он рассказывает, что в римскую эпоху такие бюсты устанавливались как в общественных зданиях, так и в домах представителей элиты, которые хотели подчеркнуть связь с культурным миром античности: "Неподалеку были обнаружены руины терм, но, возможно, они украшали роскошную виллу какого-нибудь местного жителя".

Находки будут представлены на археологической конференции, которая пройдет в Музее Страны Израиля в Тель-Авиве 18 июня. "Мы гордимся, что это произойдет именно у нас, тем, что общественность сможет увидеть эти находки и после конференции", – заявляет директор музея Гиль Омер.