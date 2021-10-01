Отмена визита в Умм эль-Фахм, выступление Беннета в ООН и "Эмми" Цемель. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

1 октября премьер-министр Нафтали Беннет должен был посетить центр вакцинации в Умм эль-Фахме. Уровень заболеваемости коронавирусом в арабском секторе остается крайне высоким, темпы вакцинации – низкие. Еще находясь в США, глава правительства объявил арабские населенные пункты приоритетными при подготовке новых шагов по борьбе с эпидемией. Поездка в Умм эль-Фахм выглядела абсолютно логичной, однако поздно вечером 30 сентября выяснилось, что визит отменен, причем отменен по причине, которая еще долго будет обсуждаться. 1 октября в арабском секторе отмечают годовщину событий 2000 года, когда на фоне начавшейся "Интифады Аль Акса" израильские арабы устроили массовые беспорядки в различных населенных пунктах. Беспорядки сопровождались поджогами, актами вандализма и нападениями на полицейских и прохожих. В ходе столкновений тогда были застрелены 13 арабов. В арабском секторе убитые были объявлены шахидами, и именно их памяти будут посвящены мероприятия 1 октября. "Визит отменен по нашей просьбе, из уважения к памяти шахидов", – передали из партии РААМ. Любопытно, что позднее глава партии Мансур Аббас опубликовал свое собственное заявление, в котором утверждал, что отмена визита связана с тем, что Беннет пришел к выводу о неэффективности поездки. "Визит отменен из-за проблем, связанных с охраной", – заявили в окружении Беннета.

Какими бы ни были подлинные причины отмены визита, этот скандал, который может развиться в серьезную "политическую аварию" премьер-министра, является миниатюрным отражением крайне сложной ситуации, в которой находится глава правительства, не имеющий не только электоральной базы и минимального опыта, но и мало-мальски опытных людей в своем окружении, способных проверить даты прежде, чем назначать поездку (ровно как и проверить точно имя раненного солдата прежде, чем организовывать беседу премьер-министра с его родителями). В оппозиции, разумеется, не упустят возможности извлечь политическую выгоду из тактического, но очень болезненного провала главы правительства и его окружения. "Нет той низости, в которую не пойдет Беннет, ведя борьбу за свое политическое выживание, которое полностью зависит от Мансура Аббаса", – уже заявили в "Ликуде".

Отношения руководства коалиции с партией РААМ в последние недели оставляют желать лучшего. Исламисты требуют выполнения параграфа коалиционных соглашений о признании трех незаконных деревень. "Нас воспринимают как само собой разумеющееся, и мы с таким подходом мириться не собираемся", – заявил источник в РААМ. Очень может быть, что заявление руководства партии, сознательно ставящее Беннета в крайне непростую ситуацию – это еще одно проявление напряженности в коалиции.

Одним из основных внешнеполитических событий можно назвать выступление Нафтали Беннета на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Впрочем, несмотря на тщательную подготовку, и там не обошлось без скандалов. Мне кажется, что выступление Беннета в Нью-Йорке было весьма успешным. Он сдал второй заокеанский экзамен (первый был во время недавней встречи в Белом доме с президентом Байденом) и уже сейчас можно с уверенностью сказать, что оба экзамена сданы им на оценку "удовлетворительно". Из-за еврейских праздников, ограничивших Беннета в выборах даты, он выступал на сессии Генеральной Ассамблеи одним их последних. Трудно сказать, была ли возможность договориться о более рейтинговом времени выступления, но факт остается фактом: 9 утра – не прайм-тайм, большинство глав государств уже разъехались, а для прочих эта речь особого интереса не представляла. Беннет нервничал. Это было заметно и по несвойственной ему замедленности речи, и по паузам, которые были длиннее обычного и по полному отсутствию экспромта. Беннет понимал, что не сможет переиграть своего предшественника Биньямина Нетаниягу в том, что касается ораторского искусства. Главной задачей было: не опозориться, не стать посмешищем. И закрепить в сознании израильтян, что на трибуне стоит новый премьер-министр, который собирается еще долго оставаться на этой должности.

Большинство поставленных задач Беннет выполнил. Он сказал все, что хотел, и промолчал обо всем, что хотел. Он говорил о новом правительстве (преимущественно обращаясь к израильтянам), говорил о борьбе с коронавирусом, об Иране. Он ожидаемо и многозначительно промолчал о палестинцах. Это молчание напомнило всем, что Нафтали Беннет хоть и отложил, по его собственным словам, в далекий ящик свои идеологические принципы, но полностью от них не отказался. Палестинского государства не будет до тех пор, пока Беннет находится в канцелярии главы правительства. Впрочем никто от него и не ждал прорыва на переговоров с автономией. Даже в американской администрации демократа Джо Байдена хорошо изучили урок настойчивых, но бесплодных попыток Барака Обамы подтолкнуть Израиль и палестинцев к соглашению, и предпочли держаться подальше от этого непроходимого болота.

Иранская тематика, которая была чуть более контроверсальной, тем не менее не явила миру какую-то исключительную новизну подхода, во всяком случае во внешних проявлениях. А вот что касается коронавируса, то тут Беннет своими высказываниями поставил слушателей в тупик. Мало кто обратил бы внимание на достаточно банальное высказывание о том, что решения должны принимать политики, а не специалисты, если бы сразу за этим не последовал брифинг, в ходе которого Беннет обрушился с резкой критикой на руководство израильского минздрава. В коллективном сознании два мероприятия слились в одно, и визит Нафтали Беннета оказался целиком и полностью посвящен конфликту с руководством минздрава. Впечатление от первого визита Беннета в ООН оказалось смазанным.

Зачем Беннету понадобилось превращать визит в Нью-Йорк в еще один эпизод войны с минздравом, толком не знает никто. По мнению стратегического советника Ронена Цура, Беннет недооценил возможный резонанс своих высказываний. "Стратегия Беннета заключается в стремлении делать как можно меньше ошибок и выходить из сложных, пока незнакомых ему ситуаций с минимальными потерями. Именно поэтому я думаю, что нападки на представителей минздрава были скорее необдуманными, нежели хорошо спланированными", – сказал Цур в интервью "Кан РЭКА".

Конфликт премьер-министра с руководством минздрава, о котором неоднократно говорилось, вызвал кризис в отношениях между Беннетом и главой МЕРЕЦ Ницаном Горовицем. Министр здравоохранения естественным образом оказывает поддержку своим подчиненным, а раздражение Беннета растет. В минздраве предлагают подумать о новых ограничениях, Беннет в свою очередь говорит о необходимости смотреть на картину шире. Немаловажной составляющей этой картины является нежелание Беннета даже отдаленно действовать так, как действовал Нетаниягу. В настоящий момент Беннет получает поддержку от лидеров остальных партий коалиции, в первую очередь со стороны главы "Еш Атид" Яира Лапида. Министр иностранных дел лично заинтересован в том, чтобы эта непростая коалиция просуществовала до смены власти по ротации. Неслучайно на мероприятии, посвященном ста дням работы нынешнего правительства, Лапид призвал своих товарищей по коалиции не погружаться в споры, которые касаются идеологических основ. Когда коалиция настолько разношерстна, идеологические дискуссии могут быть чреваты развалом. А именно этого Лапид всеми силами попытается избежать.

Министр финансов Авигдор Либерман остается верен своей тактике: минимум участия в коалиционных "разборках". Глава финансового ведомства продолжает подготовку к бюджетным баталиям в Кнессете. По хорошо известной динамике, прежде чем утвердить бюджет (а если ничего экстраординарного не произойдет, он будет утвержден) партии попытаются выторговать как можно больше. РААМ уже требует дополнительных бюджетов. До 14 ноября Либерману придется находить выход из многих сложных ситуаций.

И последнее. Израильский фильм "Леа Цемель – адвокат" стал лауреатом Новостной и документальной премии "Эмми" в номинации "Лучший документальный фильм". Вряд ли есть один человек на планете, который всерьез считает, что премирован фильм или его создатели. Премирована Леа Цемель, которая на протяжении десятков лет защищает террористов, совершавших зверские убийства израильских граждан и солдат. Ни один официальный израильский источник, ни одна влиятельная общественная организация (за исключением "Им Тирцу") не сочла нужным высказаться по поводу этого столь же скандального, сколько и ожидаемого решения, в очередной раз поощряющего радикальных антиизраильских деятелей.

12 октября исполнится 21 год со дня линча в Рамалле, некоторых из участников которого, в том числе того, кто фотографировался, демонстрируя руки, обагренные кровью Вадима Нуржича и Йоси Авраами, защищала Леа Цемель. Теперь фильм о ней лауреат премии "Эмми".