Арестованы финансисты "Народного фронта освобождения Палестины"

ЦАХАЛ, Служба общей безопасности (ШАБАК) и полиция опубликовали совместное сообщение о задержании нескольких человек, причастных к деятельности учреждения "Союз комитетов здравоохранения" (Union of Health Work Committees), которое, по данным израильских спецслужб, является ключевым элементом финансового механизма террористической организации "Народный фронт освобождения Палестины" (НФОП).

Организация "Союз комитетов здравоохранения" была объявлена в Израиле террористической в 2021 году, а также признана незаконным объединением в Иудее и Самарии после того, как, по данным следствия, была раскрыта ее роль как важной части финансовой инфраструктуры НФОП.

По данным израильских властей, боевики этой организации в 2019 году совершили теракт у источника Эйн-Бувин, в результате которого была убита 17-летняя Рина Шнерб, а ее отец и брат были ранены.

В последние недели были задержаны несколько руководителей учреждения, часть из которых, как утверждают израильские силовые структуры, сами являются активистами НФОП. Основанием для арестов стали подозрения, что организация возобновила свою деятельность.

В последние дни против части задержанных уже предъявлены обвинительные заключения, еще несколько обвинений, как ожидается, будут предъявлены в ближайшие недели.