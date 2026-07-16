x
16 июля 2026
|
последняя новость: 18:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
16 июля 2026
|
16 июля 2026
|
последняя новость: 18:07
16 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Арестованы финансисты "Народного фронта освобождения Палестины"

Террористы
время публикации: 16 июля 2026 г., 16:47 | последнее обновление: 16 июля 2026 г., 16:47
Арестованы финансисты "Народного фронта освобождения Палестины"
Пресс-служба полиции Израиля

ЦАХАЛ, Служба общей безопасности (ШАБАК) и полиция опубликовали совместное сообщение о задержании нескольких человек, причастных к деятельности учреждения "Союз комитетов здравоохранения" (Union of Health Work Committees), которое, по данным израильских спецслужб, является ключевым элементом финансового механизма террористической организации "Народный фронт освобождения Палестины" (НФОП).

Организация "Союз комитетов здравоохранения" была объявлена в Израиле террористической в 2021 году, а также признана незаконным объединением в Иудее и Самарии после того, как, по данным следствия, была раскрыта ее роль как важной части финансовой инфраструктуры НФОП.

По данным израильских властей, боевики этой организации в 2019 году совершили теракт у источника Эйн-Бувин, в результате которого была убита 17-летняя Рина Шнерб, а ее отец и брат были ранены.

В последние недели были задержаны несколько руководителей учреждения, часть из которых, как утверждают израильские силовые структуры, сами являются активистами НФОП. Основанием для арестов стали подозрения, что организация возобновила свою деятельность.

В последние дни против части задержанных уже предъявлены обвинительные заключения, еще несколько обвинений, как ожидается, будут предъявлены в ближайшие недели.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 декабря 2025

Операция ЦАХАЛа в Рамалле и Хевроне: закрыты офисы UAWC, связанной с НФОП
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 сентября 2025

НФОП: генсек Ахмад Саадат в тяжелом состоянии в израильской тюрьме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 сентября 2025

НФОП: израильский спецназ ликвидировал лидера боевиков этой группировки в Газе
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 03 октября 2019

Задержан еще один подозреваемый по делу о теракте, в результате которого погибла Рина Шнерб