Военные задержали еще одного предполагаемого сообщника террориста, пытавшегося напасть на израильтян около перекрестка Гитай Ависар

В ходе спецоперации в Самарии израильские военные в ночь на 2 января задержали еще одного подозреваемого в оказании помощи террористу Амиру Риану, 31 декабря пытавшемуся совершить нападение около перекрестка Гитай Ависар.

Задержанный передан для допроса следователям общей службы безопасности (ШАБАК).

31 декабря 2021 года примерно в 10:20 около перекрестка Гитай Ависар в Самарии 36-летний Амир Атеф Риан из деревни Караут Бани Хасан (активист террористической организации ХАМАС) вышел из автомобиля, подъехавшего к перекрестку, и с ножом в руках побежал к автобусной остановке, где стояли военнослужащие и мирные граждане. По террористу был открыт огонь на поражение, он был застрелен. Среди израильтян пострадавших не было.

После нескольких часов розысков пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о задержании водителя, подозреваемого в том, что он доставил террориста на перекресток Гитай Ависар. Задержанный передан для допроса службам безопасности.

Организация ХАМАС взяла на себя ответственность за теракт, признав, что Риан был одним из ее активистов.

Амир Атеф Риан был братом Мансура Риана, отбывавшего наказание в израильской тюрьме за убийство израильской пары в Кирьят-Нетафим в 1994 году, и выдворенного в сектор Газы в рамках сделки по освобождению Гилада Шалита.