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NEWSru.co.il :: В Израиле2 мая 2022 г., 17:40

Вынесен приговор одному из избивших 60-летнего араба во время беспорядков 2021 года

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Предъявлено обвинение одному из избивших 60-летнего араба во время беспорядков 2021 года

Житель Петах-Тиквы Яаков Атано приговорен к пяти годам тюремного заключения, а также к выплате компенсации пострадавшему в размере 5 тысяч шекелей. Об этом сообщила новостная служба медиакорпорации "Кешет".

Согласно материалам суда, инцидент произошел в мае 2021 года во время беспорядков, вспыхнувшими в городах со смешенным населением на фоне военной операции "Страж стен".

В материалах следствия говорится, что нападение было преднамеренным и организованным, часть из членов группы до этого участвовали в линчевании араба на набережной Бат-Яма. Яаков Атано и его товарищи собрались на парковке перед мечетью в Герции с целью "проучить" арабов. Когда 60-летний житель Тайбе Джасан Хаджа Яхью вышел из мечети, они напали на него толпой и принялись избивать.


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