Житель Бейт-Шеана подозревается в лишении свободы и изнасиловании туристки из Германии

Получив сообщение о том, что житель Бейт-Шеана изнасиловал и силой удерживает туристку из Германии, полицейские выехали по указанному адресу и, выломав дверь в гостиничный номер, освободили женщину. 53-летний подозреваемый был арестован спустя два дня.

Согласно материалам следствия, немка познакомилась с подозреваемым, сдающим туристам гостиничный номер в своем доме, когда перед поездкой в Иорданию искала ночлег рядом с контрольно-пропускным пунктом "Река Иордан". Встретив гостью, подозреваемый предложил ей выпить…

В материалах следствия говорится, что туристка была изнасилована с особой жестокостью, после чего владелец гостиничного номера ушел, заперев дверь снаружи.

Пресс-служба правоохранительных органов передает, что материалы расследования переданы в прокуратуру, которая передала в суд обвинительное заключение.