Иерусалим:
13 - 27°
Тель-Авив:
17 - 24°
Эйлат:
21 - 34°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле2 мая 2022 г., 16:31

Житель Бейт-Шеана подозревается в лишении свободы и изнасиловании туристки из Германии

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Житель Бейт-Шеана подозревается в лишении свободы и изнасиловании туристки из Германии

Получив сообщение о том, что житель Бейт-Шеана изнасиловал и силой удерживает туристку из Германии, полицейские выехали по указанному адресу и, выломав дверь в гостиничный номер, освободили женщину. 53-летний подозреваемый был арестован спустя два дня.

Согласно материалам следствия, немка познакомилась с подозреваемым, сдающим туристам гостиничный номер в своем доме, когда перед поездкой в Иорданию искала ночлег рядом с контрольно-пропускным пунктом "Река Иордан". Встретив гостью, подозреваемый предложил ей выпить…

В материалах следствия говорится, что туристка была изнасилована с особой жестокостью, после чего владелец гостиничного номера ушел, заперев дверь снаружи.


Пресс-служба правоохранительных органов передает, что материалы расследования переданы в прокуратуру, которая передала в суд обвинительное заключение.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

17:40 Предъявлено обвинение одному из избивших 60-летнего араба во время беспорядков 2021 года
17:13 Предъявлены обвинения отцу террориста, убившего Рона Ицхака Кукию
16:49 В Лоде подверглась "каменной атаке" съемочная группа 13-го телеканала
16:31 Житель Бейт-Шеана подозревается в лишении свободы и изнасиловании туристки из Германии
15:38 Министерство алии: мы проверяем данные о возвращении новых репатриантов в Россию
15:32 ШАБАК раскрыл иранскую шпионскую сеть, вербовавшую израильтян в социальных сетях
15:19 Житель Ашдода обвиняется в изнасиловании 19-летней беженки из Украины
14:51 Министерство алии и интеграции: за последний год в Израиль репатриировались почти 43 тыс. человек, 22% из них младше 17 лет
14:39 Задержан подозреваемый в вывешивании на Храмовой горе плаката с лозунгами ХАМАСа
14:12 3 мая временно будет нельзя заполнить декларацию на въезд в Израиль
Загрузка...