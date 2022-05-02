Минтранс будет платить автобусным компаниям за подготовку новых водителей

Министерство транспорта объявило, что заплатит автобусным компаниям от 10 до 50 тысяч шекелей за каждого подготовленного водителя, который отработает по меньшей мере год после прохождения подготовки.

Дотацию компании получат на 2500 водителей, которые будут подготовлены первыми.

За водителя, проходящего подготовку в течение 8 месяцев, компании получат по 10 тысяч шекелей. За водителя, проходящего интенсивную подготовку за 4 месяца – от 20 до 50 тысяч шекелей, в зависимости от количества добавленных водителей.

Подготовка будет осуществляться за счет компаний. При этом водители, проходящие интенсивную подготовку, на период учебы будут получать стипендию в размере не менее минимальной зарплаты.

На текущий момент в Израиле не хватает от 4 до 6 тысяч водителей автобусов.