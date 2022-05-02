В Лоде подверглась "каменной атаке" съемочная группа 13-го телеканала

В понедельник, 2 мая, группа арабских подростков забросала камнями журналистку 13-го канала Айелу Хасон и членов сопровождавшей ее съемочной группы.

По информации "Аруц-7", в результате этой атаки никто из съемочной группы не пострадал.

Отметим, что в прошлом году примерно в это же время съемочная группа Айелы Хасон подверглась в Лоде "каменной атаке". В прошлый раз камни бросали еврейские подростки, предположительно, из группировки иерусалимских футбольных фанатов "Ла Фамилия".