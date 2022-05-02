Мэр Лода сообщил, что в День Независимости в городе будет фейерверк

В понедельник, 2 мая, мэр Лода Яир Ревиво объявил, что он не намерен вслед за другими городами отменять проведение фейерверка на День Независимости.

По его словам, это решение отчасти связано с запуском фейерверков без каких-либо согласований и контроля.

"В городе, в котором, к великому моему сожалению, запускают фейерверки с нарушением всех правил, необходимо дать понять, что раз в году есть день, когда фейерверки разрешены, их проведение контролируется, и они запускаются в присутствии саперов полиции", - заявил он.