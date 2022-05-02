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NEWSru.co.il :: В Израиле2 мая 2022 г., 19:12

Мэр Лода сообщил, что в День Независимости в городе будет фейерверк

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Мэр Лода сообщил, что в День Независимости в городе будет фейерверк

В понедельник, 2 мая, мэр Лода Яир Ревиво объявил, что он не намерен вслед за другими городами отменять проведение фейерверка на День Независимости.

По его словам, это решение отчасти связано с запуском фейерверков без каких-либо согласований и контроля.

"В городе, в котором, к великому моему сожалению, запускают фейерверки с нарушением всех правил, необходимо дать понять, что раз в году есть день, когда фейерверки разрешены, их проведение контролируется, и они запускаются в присутствии саперов полиции", - заявил он.

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