"Коронавирусный" кабинет собирается для обсуждения карантинных мер

Сегодня, во вторник 3 августа, в 17:30 министерский кабинет по борьбе с эпидемией коронавируса соберется на заседание, в ходе которого будет обсуждаться введение карантинных мер на фоне четвертой волны эпидемии и роста числа тяжелобольных. На проведении заседания настояло министерство здравоохранения.

Обсуждаться будут предложения об ужесточении требований "зеленого стандарта" и введении ограничений на собрания (включая обязательное ношение масок на любых собраниях более 20 человек, даже если это происходит не в помещении). Представители минздрава, помимо прочего, рекомендуют сделать обязательными тесты для получения разрешения детям участвовать в мероприятиях, где действуют нормы "зеленого стандарта".

Ожидается пересмотр политики в отношении въезда-выезда из Израиля: не исключено, что запрет на вылет в некоторые страны будет снят, но при этом станут более жесткими требования по самоизоляции. Возможно, снова будет поднят вопрос введения более простой градации: страны, разрешенные и запрещенные к посещению. Также могут быть рассмотрены и другие предложения.

Вечером 2 августа гендиректор министерства здравоохранения Нахман Аш назвал "тревожными" данные, свидетельствующие о росте заболеваемости. Он также сообщил, что специалисты его ведомства обсуждают варианты ужесточения требований "зеленого сертификата", но таким образом, чтобы это негативно не отразилось на экономике. Комментируя начало кампании по "бустерной" вакцинации людей старше 60 лет, Нахман Аш отметил, что через две-три недели можно будет увидеть эффект от этого, а также понять, как это отражается на количестве больных в тяжелом состоянии.

Накануне заседания министерского кабинета по борьбе с коронавирусом команда экспертов под руководством профессора Рана Блицера опубликовала свои рекомендации. Вечером 2 августа Нафтали Беннет между обсуждения бюджета в Кнессете собрал глав коалиционных фракций, чтобы обсудить ситуацию. На это заседание также был приглашен профессор Блицер. Как сообщила радиостанция "Кан Бет", эксперты рекомендуют распространить ограничения "зеленого стандарта" на все мероприятия вне зависимости от количества присутствующих на них людей. Эксперты также отметили, что отсутствие контроля за соблюдением ограничений является серьезным упущением в борьбе с распространением вируса. Специалисты рекомендовали начать кампанию по ревакцинации лиц младше 60 лет, входящих "группы риска".

Согласно оценке экспертов, представленной правительству, если не ужесточить карантинные меры, к концу августа количество больных в тяжелом состоянии будет колебаться от 600 до 1200, в течение ближайшей недели количество пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ или ЭКМО вырастет до 50. (Беннет на вчерашнем заседании правительства говорил уже о прогнозе 1600 тяжелобольных COVID-19 к началу сентября.)