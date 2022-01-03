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NEWSru.co.il :: В Израиле3 января 2022 г., 18:19

Акция вандализма на подворье Русской духовной миссии в Яффо. РПЦ обвиняет радикалов из "иудейских религиозных общин"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Акция вандализма на подворье Русской духовной миссии в Яффо. РПЦ обвиняет радикалов из "иудейских религиозных общин"

Акт вандализма совершен неизвестным на подворье Русской духовной миссии во имя праведной Тавифы в Яффо: осквернено несколько могил кладбища, расположенного на территории русской церкви, сообщает российское агентство "Интерфакс".

На официальном сайте Русской православной церкви по этому поводу сказано следующее: "30 декабря 2021 года на подворье Русской духовной миссии во имя праведной Тавифы в Яффе (Израиль) неизвестным был совершен акт вандализма: осквернено несколько могил христианского православного кладбища, расположенного на территории русской церкви. В дневное время неизвестный молодой человек, закрывший свое лицо капюшоном и маской, проник на территорию подворья со стороны израильской школы, расположенной по соседству, и повалил, а затем разбил несколько мраморных крестов, стоявших на надгробиях. Действия вандала были зафиксированы камерой видеонаблюдения. Русская духовная миссия в Иерусалиме обратилась в полицию с требованием найти и наказать злоумышленника".

"Следует отметить, что нападки на христианские святыни совершаются в последнее время все чаще и, как показывает статистика, во всех случаях за ними стоят радикально настроенные представители иудейских религиозных общин", – говорится в заявлении РПЦ.


В этой связи РПЦ упоминает о подобных актах вандализма на подворье во имя равноапостольной Марии Магдалины на берегу Галилейского озера (Кинерета) и на подворье Миссии во имя пророка Божия Илии в Хайфе.

Судя по сообщениям полиции Израиля, публиковавшимся ранее редакцией NEWSru.co.il, заявление РПЦ о том, что за подобными акциями "во всех случаях стоят радикально настроенные представители иудейских религиозных общин" не соответствуют действительности. Зачастую совершают подобное экстремисты из числа ультрарелигиозных евреев (как правило, подростки), но бывали случаи, когда вандалами были мусульмане, сатанисты или хулиганы, не имеющие отношения к какой-либо религии или секте.

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