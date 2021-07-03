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NEWSru.co.il :: В Израиле3 июля 2021 г., 15:52

Пожары возле Сахне и Кармиэля; есть пострадавшие

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати

На фоне высокой тепловой нагрузки в субботу, 3 июля, в разных районах Израиля вспыхнули пожары.


Сильный пожар вспыхнул днем возле национального парка Ган а-Шлоша (Сахне). В результате пожара семь человек получили отравление продуктами горения и были доставлены парамедиками МАДА в больницу "А-Эмек" в Афуле. Их состояние оценивается как легкое. Не менее десяти автомобилей загорелись.

На место прибыли несколько пожарных расчетов и сотрудники полиции, поддерживающие общественный порядок в парке, где находятся более 2000 посетителей.

Еще один пожар вспыхнул в эти же часы недалеко от Кармиэля, в поселке Рама. Пожарные эвакуировали жителей пятидесяти домов, расположенных в непосредственной близости к очагу возгорания.

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