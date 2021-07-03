Пожары возле Сахне и Кармиэля; есть пострадавшие

На фоне высокой тепловой нагрузки в субботу, 3 июля, в разных районах Израиля вспыхнули пожары.

Сильный пожар вспыхнул днем возле национального парка Ган а-Шлоша (Сахне). В результате пожара семь человек получили отравление продуктами горения и были доставлены парамедиками МАДА в больницу "А-Эмек" в Афуле. Их состояние оценивается как легкое. Не менее десяти автомобилей загорелись.

На место прибыли несколько пожарных расчетов и сотрудники полиции, поддерживающие общественный порядок в парке, где находятся более 2000 посетителей.

Еще один пожар вспыхнул в эти же часы недалеко от Кармиэля, в поселке Рама. Пожарные эвакуировали жителей пятидесяти домов, расположенных в непосредственной близости к очагу возгорания.