За выходные дни на дорогах страны произошло 7 серьезных ДТП. Трое погибших, среди них – ребенок

За минувшие выходные в разных частях страны произошло несколько серьезных ДТП.

В субботу, 3 июля, 19:12 в диспетчерскую службу МАДА поступило сообщение о ДТП с участием нескольких двух автомобилей и автобуса, в салоне которого не было пассажиров. Авария произошла на шоссе 40, у перекрестка Плугот.

Парамедики МАДА, прибыв на место происшествия, обнаружили пятерых пострадавших, двое из которых – в тяжелом состоянии. В одной из машин находились 30-летний мужчина и пятилетний мальчик: мужчина получил тяжелые травмы, он подключен к аппарату ИВЛ и погружен в медикаментозную кому, ребенок – в состоянии от среднего до легкого. Во втором транспортном средстве находился только водитель, 50-летний мужчина. Он также в тяжелом состоянии, но в сознании. Водитель и пассажирка третьей машины (обоим около 50 лет) в состоянии средней тяжести.

В пятницу, 2 июля, вечером, возле поселения Сде Яаков, на шоссе 77, столкнулись два автомобиля. В одном из автомобилей находился только водитель, в другом (внедорожнике) – семья из четырех человек. Водитель первого автомобиля, 30-летний мужчина, погиб на месте. Полуторагодовалый ребенок, находившийся вместе с родителями и шестилетней сестрой во внедорожнике, получил тяжелые травмы и умер в больнице. Его имя разрешено к публикации.

В субботу, 3 июля, утром, на Голанских высотах, возле друзской деревни Буката, перевернулся трактор. Водитель, 61-летний мужчина, погиб на месте.

На шоссе 70 машина сбила 8-летнего мальчика. Ребенок в тяжелом состоянии. Водитель, 29-летний житель Дир аль-Асада, задержан.

В Холоне, в результате столкновения мотоцикла и автомобиля, тяжелые травмы получил 30-летний мужчина. Он был доставлен в больницу "Шиба", подключен к аппарату ИВЛ и погружен в медикаментозную кому.

На шоссе 25, возле перекрестка Арава, травмирован 30-летний водитель грузовой машины.

На шоссе 6 попал в ДТП офицер пограничной полиции (МАГАВ), житель местного совета Звулун (Нижняя Галилея), ехавший на мотоцикле. Он был в тяжелом состоянии доставлен парамедиками МАДА в больницу РАМБАМ в Хайфе.