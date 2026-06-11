ФИДЕ приостановила членство Федерации шахмат России
время публикации: 11 июня 2026 г., 12:23 | последнее обновление: 11 июня 2026 г., 12:23
ФИДЕ приостановила членство Федерации шахмат России как минимум до следующей генеральной ассамблеи организации.
11 марта Спортивный арбитражный суд принял решение, что в течение 90 дней Федерация шахмат России должна прекратить любую деятельность на оккупированных украинских территориях.
9 мая ФИДЕ обратилась в ФШР с просьбой проинформировать о мерах по исполнению этого решения.
Санкции были применены из-за невыполнения решения арбитража.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 июня 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 мая 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 апреля 2026