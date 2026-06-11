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Спорт

ФИДЕ приостановила членство Федерации шахмат России

Спорт/важное
Шахматы
время публикации: 11 июня 2026 г., 12:23 | последнее обновление: 11 июня 2026 г., 12:23
ФИДЕ приостановила членство Федерации шахмат России
AP Photo/Stanislav Filippov

ФИДЕ приостановила членство Федерации шахмат России как минимум до следующей генеральной ассамблеи организации.

11 марта Спортивный арбитражный суд принял решение, что в течение 90 дней Федерация шахмат России должна прекратить любую деятельность на оккупированных украинских территориях.

9 мая ФИДЕ обратилась в ФШР с просьбой проинформировать о мерах по исполнению этого решения.

Санкции были применены из-за невыполнения решения арбитража.

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