ФИДЕ приостановила членство Федерации шахмат России как минимум до следующей генеральной ассамблеи организации.

11 марта Спортивный арбитражный суд принял решение, что в течение 90 дней Федерация шахмат России должна прекратить любую деятельность на оккупированных украинских территориях.

9 мая ФИДЕ обратилась в ФШР с просьбой проинформировать о мерах по исполнению этого решения.

Санкции были применены из-за невыполнения решения арбитража.