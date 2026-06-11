Три индийских моряка погибли в зоне Ормузского пролива в результате американского удара

Министр морского транспорта Индии Сарбананда Соноваль сообщил, что в результате американского удара по танкеру Settebello, находившемуся в районе Ормузского пролива, погибли три гражданина Индии.

Танкер, на борту которого находились 24 индийских моряка, следовал под флагом Палау. Как заявляет американская сторона, возникли подозрение, что он намерен прорвать блокаду Ирана. После того, как приказ остановиться был проигнорирован, ВВС атаковали машинное отделение. Судно лишилось хода.

Согласно министерству иностранных дел Индии, остальные члены экипажа эвакуированы. Высокопоставленный представитель посольства США в Дели вызван в МИД для выражения официального протеста.