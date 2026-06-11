Певица и автор песен Астар Шамир скончалась в возрасте 71 года

Астар Шамир, музыкант, певица и автор песен, скончалась в возрасте 71 года после длительной и тяжелой борьбы с раком в хосписе в Тель-Авиве. Похороны Астар Шамир состоятся в пятницу в 11:45 на кладбище в Герцлии.

Астар Шамир была одной из самых заметных фигур израильской авторской песни и женского рока. Свою карьеру она начала в ансамбле "Нахаль" в 1970-х годах, а в 1982 году выпустила альбом "В самом низком месте Тель-Авива" (במקום הכי נמוך בתל אביב), который считается важной вехой в истории женского рока в Израиле.

Шамир написала десятки известных песен как для себя, так и для других исполнителей. Среди ее наиболее известных произведений — "Гахалилиот" ("Светлячки"), "Гевер ле-лайла эхад" ("Мужчина на одну ночь"), "Тмуна швура" ("Разбитая картина"), "Хазака ме-руах" ("Сильнее ветра"), "Амца Септембер" ("Середина сентября") и другие.

Помимо собственной исполнительской карьеры, Шамир написала тексты многих популярных израильских песен для других артистов. Среди них — "Хазака ме-руах" ("Сильнее ветра") для Гали Атари, "Тмуна швура" ("Разбитая картина"), позднее ставшая хитом в исполнении Эяля Голана, а также песни для Риты, Иегудит Равиц, Иорданы Арази, Дани Басана, Шломо Арци и многих других.

В 2023 году Шамир была удостоена специальной премии АКУМ за вклад в израильскую музыку и культуру.