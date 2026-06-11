Израиль не участвовал в последних ударах по Ирану, но возобновление военных действий возможно

Несмотря на то, что Израиль не участвовал в американских ударах по целям в Иране в ночь на четверг, в системе безопасности готовятся к различным сценариям, включая возобновление ракетных ударов по израильской территории. Как сообщает "А-Йом", ЦАХАЛ и CENTCOM находятся в тесной координации, и обмен информацией ведется в режиме реального времени.

Основной упор в рамках подготовки к возможной эскалации в Израиле делают на обороне: в ЦАХАЛе не исключают, что Иран может вновь предпринять попытку ракетного обстрела израильской территории, как это произошло ранее на этой неделе. Одновременно в военной разведке и ВВС обновляют оперативные планы на случай получения приказа о возобновлении боевых действий на иранской территории.

По словам источников в системе безопасности, ближайшие дни могут оказаться напряженными, однако пока рано прогнозировать дальнейшее развитие ситуации.

После американских ударов по Ирану в ночь на 8 июня начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир заявил, что армия сохраняет немедленную готовность к возобновлению боевых действий против Ирана.