Новые репатрианты из Украины, России и Беларуси. Статистика военного периода
Министерство алии и интеграции предоставило уточненные данные по новым репатриантам, прибывшим в Израиль после начала войны в Украине (с 24.02.2022).
Согласно представленным данным, с 24 февраля по 2 мая, в Израиль из Украины прибыли 4785 новых репатриантов и 4119 лиц, который могут рассчитывать на получение статуса нового репатрианта ("закаэй швут"), из России – 3625 новых репатриантов и 3199 потенциальных репатриантов, из Беларуси – 176 новых репатриантов и 182 потенциальных репатрианта.
Как отмечалось ранее, примерно в 95% случаев потенциальные репатрианты получают статус репатрианты и гражданство Израиля.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // В Израиле // 03 мая 2022
43 новых репатрианта из Украины получили статус переживших Холокост
43 новых репатрианта из Украины получили статус переживших Холокост
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 апреля 2022
JPost: треть новых репатриантов последней волны вернулись в РФ. С 1 мая прибывающих из России и Беларуси не будут селить в отелях
JPost: треть новых репатриантов последней волны вернулись в РФ. С 1 мая прибывающих из России и Беларуси не будут селить в отелях
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 апреля 2022
Одна из 5%: история Елены, которая получила разрешение на репатриацию в Молдове и отказ в Израиле
Одна из 5%: история Елены, которая получила разрешение на репатриацию в Молдове и отказ в Израиле