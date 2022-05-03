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NEWSru.co.il :: В Израиле3 мая 2022 г., 13:02

Новые репатрианты из Украины, России и Беларуси. Статистика военного периода

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Новые репатрианты из Украины, России и Беларуси. Статистика военного периода

Министерство алии и интеграции предоставило уточненные данные по новым репатриантам, прибывшим в Израиль после начала войны в Украине (с 24.02.2022).

Согласно представленным данным, с 24 февраля по 2 мая, в Израиль из Украины прибыли 4785 новых репатриантов и 4119 лиц, который могут рассчитывать на получение статуса нового репатрианта ("закаэй швут"), из России – 3625 новых репатриантов и 3199 потенциальных репатриантов, из Беларуси – 176 новых репатриантов и 182 потенциальных репатрианта.

Как отмечалось ранее, примерно в 95% случаев потенциальные репатрианты получают статус репатрианты и гражданство Израиля.


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