Кабинет по борьбе с коронавирусом не стал смягчать требования "зеленого стандарта"

В воскресенье, 3 октября, после длительного перерыва состоялось заседание министерского кабинета по борьбе с коронавирусом. Среди прочего на заседании обсуждалось предложение министерства здравоохранания смягчить требования "зеленого стандарта".

Специалисты министерства здравоохранения рекомендовали правительству в случае, если тенденция к снижению заболеваемости не изменится на фоне начала работы учебных заведений, отменить "зеленый стандарт" для ресторанов (для посетителей на улице), спортивных залов, бассейнов, музеев, библиотек и развлекательных мероприятий на открытом воздухе. Для перечисленных мест предлагалось ввести "фиолетовый стандарт", по которому, в частности, работают торговые центры и магазины площадью более 100 метров. Кабинет не стал обсуждать это предложение, отложив голосование, как минимум, на неделю.

По информации сайта Ynet, исключение министры сделали для музеев и библиотек, с тем чтобы, выставки могли посещать целые классы, а книги могли брать подростки, не имеющие "зеленого паспорта".

В начале совещания глава правительства Нафтали Беннет предупредил, что на фоне снижения заболеваемости нельзя допустить, чтобы вирус вновь начал распространяться. Он говорил о необходимости продолжать строго следовать действующим правилам.

Отметим, что 3 октября в Израиле вступили в силу новые правила "зеленого стандарта". Эти правила определяют, кого следует считать привитым или защищенным от коронавируса.

С 3 октября израильтяне должны были обновить свои "зеленые паспорта", однако сайт министерства обороны и мобильное приложение "Рамзор" не выдержали нагрузки. Минздрав сообщил, что из-за технических проблем "зеленые паспорта" старого формата будут действовать до 7 октября.

НОВЫЕ ПРАВИЛА

Привитым считается:

- лицо, получившее три порции вакцины Pfizer против коронавируса, не менее чем через неделю после получения третьей дозы;

- лицо, получившее две порции вакцины Pfizer против коронавируса, не менее чем через неделю после получения второй дозы и не более чем через полгода после получения второй дозы. В случае вакцинации вакциной Moderna для получения статуса привитого должно пройти не менее двух недель после получения второй дозы вакцины.

Защищенным (переболевшим и защищенным) считается:

Дети до 12 лет и 3 месяцев, переболевшие коронавирусом более, чем полгода назад, после 3 октября уже не будут будут считаться "переболевшими и защищенными". То же самое касается детей, получивших положительный результат серологической проверки. Ранее минздрав публиковал иную информацию.

Человек, заболевший после прививки, будет считаться "привитым и переболевшим" и будет обладать правом на получение справки о "зеленом стандарте" в течение полугода после болезни.

ГДЕ ДЕЙСТВУЮТ ОГРАНИЧЕНИЯ "ЗЕЛЕНОГО СТАНДАРТА"

Ограничения "зеленого сертификата" действуют:

– на спортивных и культурных мероприятиях;

– на конференциях и выставках;

– в спортивных залах, кантри-клубах, бассейнах, фитнесс-студиях;

– в синагогах, когда в них присутствует более 50 человек;

– залах торжеств;

– на фестивалях;

– в ресторанах, кафе, барах, столовых и гостиничных ресторанах;

– в музеях и библиотеках;

– парках развлечениях;

– в университетах и высших учебных заведениях.

На входе во все перечисленные выше места необходимо предъявить "зеленый сертификат" или отрицательный тест на коронавирус.

Дети с 3 до 12 лет должны будут предъявить на входе отрицательный результат теста, который можно сделать бесплатно.

Также бесплатно тест делается взрослым обладателям справки о том, что им противопоказана вакцинация. Подростки от 12 и до 16 лет, получившие первую дозу вакцины, также не должны будут платить за экспресс-тесты.

Дети от 12 лет и трех месяцев и старше, не имеющие уважительных причин не делать прививку, должны будут платить за экспресс-тест.

Срок действия теста PCR – 72 часа, экспресс-теста – 24 часа.

При въезде в гостиницу непривившиеся граждане должны предъявлять тест PCR и он будет действителен в течение всего пребывания в гостинице. Дети с 3 до 12 лет тест для отдыха в гостинице смогут сделать бесплатно в поликлинике больничной кассы или на станциях Управления тылом.

В помещении могут находиться не более 400 человек, на улице – 500. (Заполненность зала не должна превышать 75% от максимального количества мест).

В частных домах, а также местах, на которые не распространяется действие "зеленого стандарта", могут находиться до 50 человек в помещении, и до 100 человек – на улице.

Ограничения на проведение массовых мероприятий:

- В помещениях при отсутствии сидячих мест могут находиться до 1000 человек. На улице – до 5000 человек.

- В залах, где у каждого зрителя имеется забронированное для него место, нет ограничений, но мероприятие должно проводиться в соответствии с "зеленым стандартом".

- Маска обязательна, если на мероприятии, проходящем на свежем воздухе, участвуют более 100 человек.

На сегодняшний день проверяющие справку о "зеленом стандарте" не обязаны сканировать QR-код, однако члены межминистерской комиссии по борьбе с коронавирусом проголосовали за требование о сканировании кодов. Окончательное решение по этому вопросу будет принято на заседании комиссии 3 октября.

ПОЛУЧЕНИЕ СПРАВКИ О "ЗЕЛЕНОМ СТАНДАРТЕ"

Справку можно получить:

- через приложение "Рамзор" для смартфонов;

- на сайте "Рамзор";

- по телефону 5400;

- в автоматах самообслуживания в сети "Суперфарм".

ОТМЕНА СПИСКА "КРАСНЫХ" СТРАН

С 4 октября в "красном" списке не останется ни одной страны. Речь идет о списке стран, для полета в которые требовалось специальное разрешение комиссии по исключительным случаям.

В последнее время в этом списке было всего три страны: Болгария, Бразилия и Турция.