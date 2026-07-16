Сборник ранее не издававшихся ранних записей Дэвида Боуи выйдет 18 сентября

Сборник ранних записей британского музыканта Дэвида Боуи "David Bowie: The Shel Talmy Recordings" выйдет 18 сентября на лейбле Parlophone. В него войдут композиции, записанные в 1965 году, когда музыкант выступал под именем Дэви Джонс.

Музыкант Дэвид Боуи: 1947-2016. Фотогалерея

Издание на компакт-диске и цифровых платформах будет состоять из 22 композиций, включая десять ранее не публиковавшихся песен, демозаписей и альтернативных версий. На виниле будут представлены шесть прежде не издававшихся записей. Первой из них уже опубликована песня "I Want Your Love".

Часть материала Боуи записал с группами The Manish Boys и Davie Jones & The Lower Third. В работе над композициями участвовали будущий гитарист The Yardbirds и Led Zeppelin Джимми Пейдж, который тогда был сессионным музыкантом, и пианист Ники Хопкинс. Записи в основном делались в лондонской студии IBC.

Продюсером выступил Шел Талми, известный по сотрудничеству с The Kinks и The Who. К концу 1965 года Дэвид Джонс сменил сценическое имя на Дэвид Боуи, чтобы его не путали с участником The Monkees Дэви Джонсом.