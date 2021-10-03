Мансур Аббас не уверен, что поддержит закон, направленный против Нетаниягу

В воскресенье, 3 октября, лидер партии РААМ Мансур Аббас в интервью телеканалу "Кешет-12" дал понять, что его партия может не поддержать законопроект, запрещающий политику, обвиняемому в уголовных преступлениях, баллотироваться в премьер-министры.

Сайт "Мако", отмечает, что речь шла в интервью о законе, который не позволит Биньямину Нетаниягу вернуться на улицу Бальфур.

Мансур Аббас сказал, что его партия должна изучить законопроект, который может иметь серьезные последствия. "Обычно избиратели сами решают, кто будет выбран и кто победитель. Мы не знаем будет ли этот закон выдвинут на обсуждение, какие у него будут формулировки, и кому он служит", - сказал он, а затем добавил, что его партия не давала обязательств голосовать за законы, которые не входят в коалиционные соглашения.