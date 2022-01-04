Иерусалим:
6 - 11°
Тель-Авив:
11 - 17°
Эйлат:
10 - 21°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле4 января 2022 г., 15:38

Газета "Аль-Кудс": Каир ведет с Израилем переговоры о судьбе голодающего заключенного Абу Хауаша

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Газета "Аль-Кудс": Каир ведет с Израилем переговоры о судьбе голодающего заключенного Абу Хауаша

По сведениям газеты "Аль-Кудс", руководство разведки Египта ведет переговоры с Израилем по поводу судьбы активиста "Исламского джихада" Хишама Абу Хауаша, который 140 дней назад объявил голодовку и находится в больнице.

В публикации подчеркивается, что Каир ведет эти переговоры от имени Абу Хауаша, хотя согласовывает их ход с руководством "Исламского джихада".

Суть предложения стороны Абу Хауаша сводится к тому, что он готов прекратить голодовку, если получит гарантии, что срок его административного ареста, истекающий в конце февраля 2022 года, не будет продлен. В прошлом власти Израиля несколько раз соглашались заключить подобное соглашение с голодавшими административными заключенными.


Два дня назад родственники Хишама Абу Хауаша заявили, что он впал в кому. Власти Израиля эту информацию не комментировали. Но арабские депутаты Кнессета в израильских СМИ заявляли, что Абу Хауаш может умереть в любой момент.

Руководство террористической организации "Исламский джихад" распространило 3 января заявление, в котором угрожает Израилю "взрывом" и массовыми волнениями в случае смерти заключенного Хишама Абу Хауаша.

Отметим, что Абу Хауашу не были инкриминированы никакие серьезные преступления. Основанием для его административного ареста, по всей видимости, послужил тот факт, что он является активистом "Исламского джихада".

Хишаму Абу Хауашу, жителю деревни Дура (к югу от Хеврона), 40 лет, он отец пяти детей. Его несколько раз арестовывали по подозрению в террористической деятельности, начиная с 2003 года он около восьми лет провел в израильских тюрьмах. В последний раз его задержали и подвергли административному аресту 27 октября 2020 года.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 01 января 2022
"Исламский джихад" угрожает Израилю "взрывом" в случае смерти голодающего заключенного

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

17:37 Судья: из дела Задорова будут исключены обвинения в педофилии
17:26 Новые очаги птичьего гриппа выявлены в поселке Рам-Он
17:05 В Шуафате военные разметили для разрушения дом террориста, убившего израильтянина в Старом городе Иерусалима
16:36 Больница РАМБАМ: травмированный в результате падения вертолета офицер переведен из реанимации в ортопедию
16:33 Водители автобусов вышли на демонстрацию против министерства транспорта
16:26 Повторное сообщение о розыске: пропал 60-летний Яаков Овадия из Явне
16:17 Предварительный скрининг для туристов из стран, с которыми действует "безвиз", будет введен Израилем в этом году
15:58 По подозрению в кражах и угоне автомобилей полиция задержала двух жителей Хеврона и жительницу Бат-Яма
15:38 Газета "Аль-Кудс": Каир ведет с Израилем переговоры о судьбе голодающего заключенного Абу Хауаша
14:52 Задержан житель Кирьят-Яма по подозрению в нападении, в результате которого был тяжело ранен житель Кирьят-Моцкина
Загрузка...