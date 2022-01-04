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NEWSru.co.il :: В Израиле4 января 2022 г., 17:05

В Шуафате военные разметили для разрушения дом террориста, убившего израильтянина в Старом городе Иерусалима

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В Шуафате военные разметили для разрушения дом террориста, убившего израильтянина в Старом городе Иерусалима

Во вторник, 4 января, в лагере беженцев Шуафат (северо-восточная окраина Иерусалима) инженерным подразделением ЦАХАЛа был размечен для дальнейшего разрушения дом семьи Фади Абу Шахайдама, убившего 21 ноября в Старом городе Иерусалима Элиягу Давид Кея. Приказ о разрушении дома террориста был подписан 2 января командиром Управления тылом генерал-майором Ури Гординым.

Утром 21 ноября 2021 года на Цепной улице (недалеко от Храмовой горы) в Старом городе Иерусалима 42-летний Фади Абу Шахайдам открыл огонь по людям из пистолета-пулемета Beretta M12. Он убил 26-летнего Элиягу Давид Кея, а также ранил двоих гражданских (пострадали двое раввинов) и двоих полицейских.


Элиягу Давид Кей жил в Модиине, работал в Фонде наследия Стены Плача. Он был новым репатриантом из ЮАР. После репатриации Элиягу Давид был призван в ЦАХАЛ. Проходил службу в десантных войсках.

По данным общей службы безопасности (ШАБАК), Шахайдам был активистом террористической организации "Исламское движение сопротивления" (ХАМАС). За три дня до теракта его жена с сыновьями выехала из Израиля в Иорданию. Известно, что Фади Абу Шахайдам был весьма влиятельной персоной в Шуафате, проповедовал, преподавал ислам в местной муниципальной школе.

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