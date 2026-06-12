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Израиль

В Хайфе задержан мужчина, сфотографировавший девочку и напавший на ее мать

Полиция
Хайфа
время публикации: 12 июня 2026 г., 20:51 | последнее обновление: 12 июня 2026 г., 21:06
В Хайфе задержан мужчина, сфотографировавший девочку и напавший на ее мать
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция задержала 72-летнего жителя Хайфы по подозрению в том, что он сфотографировал малолетнюю девочку в момент, когда она справляла справляла естественные надобности в парке "А-Меруба".

Согласно подозрению, в результате вспыхнувшего конфликта между отцом несовершеннолетней и подозреваемым, последний покинул место происшествия, однако спустя короткое время вернулся с молотком в руках и напал на мать девочки".

Также сообщается, что находившиеся в парке местные жители и сотрудница полиции скрутили подозреваемого и удерживали его до прибытия полицейских, которые задержали его для допроса.

В субботу, 13 июня, полиция обратится в суд с ходатайством о продлении срока содержания подозреваемого под стражей.

Израиль
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