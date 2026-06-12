В Хайфе задержан мужчина, сфотографировавший девочку и напавший на ее мать

Полиция задержала 72-летнего жителя Хайфы по подозрению в том, что он сфотографировал малолетнюю девочку в момент, когда она справляла справляла естественные надобности в парке "А-Меруба".

Согласно подозрению, в результате вспыхнувшего конфликта между отцом несовершеннолетней и подозреваемым, последний покинул место происшествия, однако спустя короткое время вернулся с молотком в руках и напал на мать девочки".

Также сообщается, что находившиеся в парке местные жители и сотрудница полиции скрутили подозреваемого и удерживали его до прибытия полицейских, которые задержали его для допроса.

В субботу, 13 июня, полиция обратится в суд с ходатайством о продлении срока содержания подозреваемого под стражей.