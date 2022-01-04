Израиль согласился не продлевать срок ареста голодающего заключенного Абу Хауаша

Адвокат активиста "Исламского джихада" Хишама Абу Хауаша, который 140 дней назад объявил голодовку и находится в больнице, заявил, что израильские власти согласились не продлевать срок его административного ареста, истекающий в конце февраля 2022 года.

Абу Хауаш ранее заявлял, что готов прекратить голодовку, если получит такие гарантии.

Два дня назад родственники Хишама Абу Хауаша заявили, что он впал в кому. Власти Израиля эту информацию не комментировали. Но арабские депутаты Кнессета в израильских СМИ заявляли, что Абу Хауаш может умереть в любой момент.

Руководство террористической организации "Исламский джихад" распространило 3 января заявление, в котором угрожает Израилю "взрывом" и массовыми волнениями в случае смерти заключенного Хишама Абу Хауаша.

Отметим, что Абу Хауашу не были инкриминированы никакие серьезные преступления. Основанием для его административного ареста, по всей видимости, послужил тот факт, что он является активистом "Исламского джихада".

Хишаму Абу Хауашу, жителю деревни Дура (к югу от Хеврона), 40 лет, он отец пяти детей. Его несколько раз арестовывали по подозрению в террористической деятельности, начиная с 2003 года он около восьми лет провел в израильских тюрьмах. В последний раз его задержали и подвергли административному аресту 27 октября 2020 года.