Повторное сообщение о розыске: пропал 60-летний Яаков Овадия из Явне

Полиция вновь обращается к гражданам Израиля с просьбой о помощи в розыске 60-летнего Яакова Овадии, жителя Явне. Последний раз его видели 12 декабря на улице Гефен в Явне.

Приметы разыскиваемого: рост 172 см, худощавый, короткие волосы. Был одет в серую куртку с черными точками.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят позвонить по телефону 08-9325444 в отделение полиции или в диспетчерскую службу по телефону 100.

В сообщении полиции отмечается, что продолжающиеся более трех недель поиски результата не дали. Пропавшего искали в Явне и в окрестностях города, задействовав волонтеров и СМИ. Проверки проводились в домах престарелых и в медицинских учреждениях, куда мог поступить безымянный пациент. Поиски велись в заброшенных зданиях и в местах, которые разыскиваемый ранее посещал.