Иерусалим:
6 - 11°
Тель-Авив:
11 - 17°
Эйлат:
10 - 21°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле4 января 2022 г., 16:26

Повторное сообщение о розыске: пропал 60-летний Яаков Овадия из Явне

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Повторное сообщение о розыске: пропал 60-летний Яаков Овадия из Явне

Полиция вновь обращается к гражданам Израиля с просьбой о помощи в розыске 60-летнего Яакова Овадии, жителя Явне. Последний раз его видели 12 декабря на улице Гефен в Явне.

Приметы разыскиваемого: рост 172 см, худощавый, короткие волосы. Был одет в серую куртку с черными точками.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят позвонить по телефону 08-9325444 в отделение полиции или в диспетчерскую службу по телефону 100.

В сообщении полиции отмечается, что продолжающиеся более трех недель поиски результата не дали. Пропавшего искали в Явне и в окрестностях города, задействовав волонтеров и СМИ. Проверки проводились в домах престарелых и в медицинских учреждениях, куда мог поступить безымянный пациент. Поиски велись в заброшенных зданиях и в местах, которые разыскиваемый ранее посещал.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

17:57 Очередной скандал вокруг обсуждения закона об электричестве, оппозиция покинула зал
17:37 Судья: из дела Задорова будут исключены обвинения в педофилии
17:26 Новые очаги птичьего гриппа выявлены в поселке Рам-Он
17:05 В Шуафате военные разметили для разрушения дом террориста, убившего израильтянина в Старом городе Иерусалима
16:36 Больница РАМБАМ: травмированный в результате падения вертолета офицер переведен из реанимации в ортопедию
16:33 Водители автобусов вышли на демонстрацию против министерства транспорта
16:26 Повторное сообщение о розыске: пропал 60-летний Яаков Овадия из Явне
16:17 Предварительный скрининг для туристов из стран, с которыми действует "безвиз", будет введен Израилем в этом году
15:58 По подозрению в кражах и угоне автомобилей полиция задержала двух жителей Хеврона и жительницу Бат-Яма
15:38 Газета "Аль-Кудс": Каир ведет с Израилем переговоры о судьбе голодающего заключенного Абу Хауаша
Загрузка...