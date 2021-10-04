На фоне сбоя в работе WhatsApp и Facebook израильтяне начали отправлять SMS-сообщения

В компаниях мобильной связи отмечают резкий рост количества текстовых сообщений, отправляемых пользователями с помощью SMS.

В компании "Пелефон" сообщили новостной службе телеканала "Кешет", что 4 октября с 19:00 было отправлено текстовых сообщений на 580% больше, чем в обычный день.

Как сообщило агентство AP, с помощью SMS-сообщений и электронной почты переписываются сотрудники компании Facebook, так как в офисах компании произошел сбой в работе оборудования.