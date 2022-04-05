Ганц утвердил порядок посещения мусульманами Храмовой горы в дни месяца Рамадан

Министр обороны Бени Ганц утвердил порядок доступа мусульманских паломников на Храмовую гору в дни месяца Рамадан.

Согласно опубликованной информации, дети до 12 лет, мужчины старше 50 лет и женщины всех возрастов смогут подниматься на Храмовую гору, ее нуждаясь при этом в специальном разрешении. Мужчины остальных возрастов должны просить о разрешении.

Ранее сообщалось, что в дни месяца Рамадан евреи смогут подниматься на Храмовую гору тольо в утренние часы.

Вечером 5 апреля министр обороны побеседовал с главой ПНА Махмудом Аббасом и поздравил его с наступившим месцем Рамадан.