Ганц утвердил порядок посещения мусульманами Храмовой горы в дни месяца Рамадан
Министр обороны Бени Ганц утвердил порядок доступа мусульманских паломников на Храмовую гору в дни месяца Рамадан.
Согласно опубликованной информации, дети до 12 лет, мужчины старше 50 лет и женщины всех возрастов смогут подниматься на Храмовую гору, ее нуждаясь при этом в специальном разрешении. Мужчины остальных возрастов должны просить о разрешении.
Ранее сообщалось, что в дни месяца Рамадан евреи смогут подниматься на Храмовую гору тольо в утренние часы.
Вечером 5 апреля министр обороны побеседовал с главой ПНА Махмудом Аббасом и поздравил его с наступившим месцем Рамадан.
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