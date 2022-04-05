Иерусалим:
16 - 29°
Тель-Авив:
14 - 27°
Эйлат:
21 - 37°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле5 апреля 2022 г., 20:18

Министр алии ближайшей ночью вылетит в центр приема беженцев на границе Польши и Украины

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Министр алии ближайшей ночью вылетит в центр приема беженцев на границе Польши и Украины

В ночь на 6 апреля министр алии и интеграции Израиля Пнина Тамано-Шата вылетит в Европу, чтобы посетить центр приема беженцев на границе Польши и Украины, а также на месте ознакомиться с ситуацией.

По данным новостной службы медиакорпорации "Кешет", министр встретится с сотрудниками Еврейского агентства "Сохнут" и организации "Натив".

Пнина Тамано-Шата также посетит центры размещения потенциальных репатриантов, ожидающих возможности вылететь в Израиль.


Этот визит, как отмечают в окружении министра, необходим для того, чтобы продумать дополнительные меры по оказанию помощи по спасению и помощи людям, бежавшим из зоны боевых действий.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

22:10 Ганц утвердил порядок посещения мусульманами Храмовой горы в дни месяца Рамадан
21:38 В Иерусалиме задержаны двое арабов, подозреваемых в подстрекательстве
21:00 Охранник тюрьмы подозревается в передаче телефонов заключенным и получении взяток
20:57 СМИ: приближенные Беннета запретили Омеру Бар-Леву выступать на заседании Кнессета от имени правительства
20:18 Министр алии ближайшей ночью вылетит в центр приема беженцев на границе Польши и Украины
20:01 ДТП на севере Израиля, пострадавший в тяжелом состоянии
19:20 На стройке в Раанане произошла драка из-за невыплаты зарплаты рабочим
18:38 Глава МИД Израиля обвинил российскую армию в военных преступлениях в Украине
18:14 В Ашдоде упал на дорогу двухлетний ребенок, которого перевозили на электровелосипеде
17:32 Нафтали Беннет впервые прокомментировал события в Буче, избежав упоминания о России
Загрузка...