Министр алии ближайшей ночью вылетит в центр приема беженцев на границе Польши и Украины

В ночь на 6 апреля министр алии и интеграции Израиля Пнина Тамано-Шата вылетит в Европу, чтобы посетить центр приема беженцев на границе Польши и Украины, а также на месте ознакомиться с ситуацией.

По данным новостной службы медиакорпорации "Кешет", министр встретится с сотрудниками Еврейского агентства "Сохнут" и организации "Натив".

Пнина Тамано-Шата также посетит центры размещения потенциальных репатриантов, ожидающих возможности вылететь в Израиль.

Этот визит, как отмечают в окружении министра, необходим для того, чтобы продумать дополнительные меры по оказанию помощи по спасению и помощи людям, бежавшим из зоны боевых действий.