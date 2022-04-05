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NEWSru.co.il :: В Израиле5 апреля 2022 г., 21:00

Охранник тюрьмы подозревается в передаче телефонов заключенным и получении взяток

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Охранник тюрьмы подозревается в передаче телефонов заключенным и получении взяток

Пресс-служба полиции Израиля сообщила о задержании сотрудника Управления тюрем по подозрению в проносе на территорию тюрьмы мобильных телефонов и передаче их заключенным в обмен на деньги.

В сообщении говорится, что задержанный является жителем одного из населенных пунктов на севере страны, а пенитенциарное заведение, в котором он работал находится в южном округе.

Задержанный также подозревается в получении взяток, вступлении в преступный сговор, нарушении общественного доверия, мошенничестве.


В полиции отмечают, что расследование велось сотрудниками ЯХАС, отдела по расследованию преступлений, совершенных охранниками, совместно с отделом по безопасности информации при Управлении тюрем.

По этому делу задержаны еще двое подозреваемых.

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