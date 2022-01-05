Начальник Генштаба посетил в больнице Рона Бирмана, выжившего в результате крушения вертолета

В среду, 5 января, начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Авив Кохави посетил больницу РАМБАМ, где встретился с майором морского патруля Роном Бирманом, единственным выжившим в результате крушения вертолета.

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что на встрече с офицером и его близкими, Авив Кохави поблагодарил Рона Бирмана за его мужество, находчивость, а также предпринятую им попытку спасти товарищей. "Я слышал Ваш разговор с центром управления, было видно, что Вы полностью контролировали ситуацию, были сосредоточены, действовали четко и быстро. Я вижу, насколько Вы небезразличны, насколько человечны и насколько вы заботитесь о других людях. Я горжусь Вами", - цитирует армейская пресс-служба беседу начальника Генштаба с офицером.

5 января Авив Кохави также посетил "Шайетет-3" (флотилию малых ракетных кораблей), командный пункт базы ВМФ в Хайфе. Он также встретился с бойцами подразделения подводных операций (ЯЛТАМ), которые участвовали в подъеме обломков разбившегося вертолета.