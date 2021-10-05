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NEWSru.co.il :: В Израиле5 октября 2021 г., 19:13

Минздрав и полиция в совместном заявлении: курительная смесь "найс гай" отравлена

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Минздрав и полиция в совместном заявлении: курительная смесь "найс гай" отравлена

Во вторник, 5 октября, министерство здравоохранения и полиция Израиля совместно опубликовали предупреждение об опасности употребления смеси "найс гай".

В сообщении говорится, что речь идет о смеси, продающейся в киосках в белых пакетиках без маркировки и названия. В ходе расследования выяснилось, что в смесь добавлены антикоагулянты, химические вещества, используемые в том числе в средствах для борьбы с насекомыми и грызунами.

По данным министерства здравоохранения, на момент публикации этого предупреждения после приема "найс гай" в больницах находились 39 пациентов, один мужчина скончался.


Если две недели назад случаи отравления были зарегистрированы только на севере Израиля, то в данный момент есть случаи в центре и на юге страны.

Полиция и минздрав также обращают внимание на то, что смесь "найс гай" содержит опасные наркотические вещества, распространение которых является незаконным.

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