Минздрав и полиция в совместном заявлении: курительная смесь "найс гай" отравлена
Во вторник, 5 октября, министерство здравоохранения и полиция Израиля совместно опубликовали предупреждение об опасности употребления смеси "найс гай".
В сообщении говорится, что речь идет о смеси, продающейся в киосках в белых пакетиках без маркировки и названия. В ходе расследования выяснилось, что в смесь добавлены антикоагулянты, химические вещества, используемые в том числе в средствах для борьбы с насекомыми и грызунами.
По данным министерства здравоохранения, на момент публикации этого предупреждения после приема "найс гай" в больницах находились 39 пациентов, один мужчина скончался.
Если две недели назад случаи отравления были зарегистрированы только на севере Израиля, то в данный момент есть случаи в центре и на юге страны.
Полиция и минздрав также обращают внимание на то, что смесь "найс гай" содержит опасные наркотические вещества, распространение которых является незаконным.
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