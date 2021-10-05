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NEWSru.co.il :: В Израиле5 октября 2021 г., 18:21

Саар опубликовал меморандум закона, ограничивающего срок пребывания на посту главы правительства

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Саар опубликовал меморандум закона, ограничивающего срок пребывания на посту главы правительства

Во вторник, 5 октября, министр юстиции Гидеон Саар опубликовал меморандум закона ("тазкир хок"), ограничивающего срок пребывания на посту главы правительства 8 годами.

В комментариях к документу говорится, что "слишком долгое пребывание на посту главы правительства приводит к концентрации власти и создает условия для коррупции, поэтому было бы правильно включить этот пункт в Основной закон".

В комментариях также говорится, что закон не будет применяться ретроактивно и не будет учитывать время, которое политик находился на посту главы правительства до вступления закона в силу. Таким образом, этот закон не коснется Биньямина Нетаниягу, если он выиграет выборы.


Еще 30 августа в своем твиттере Саар писал, что отдал распоряжение сотрудниками министерства юстиции подготовить соответствующий меморандум. Он писал, что законопроект будет подан на утверждение правительства и Кнессета во время зимней сессии.

Саар напоминал, что партия "Тиква Хадаша" накануне выборов обещала провести закон, ограничивающий срок пребывания на посту главы правительства, и этот пункт был включен в программу работы нового правительства.

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