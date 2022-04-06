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NEWSru.co.il :: В Израиле6 апреля 2022 г., 17:39

Депутаты от Объединенного списка обсуждают, спасать ли правительство Беннета

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Депутаты от Объединенного списка обсуждают, спасать ли правительство Беннета

Влиятельные фигуры в арабском секторе Израиля оказывают давление на депутатов от Объединенного списка, призывая их спасти нынешнее правительство. Эти призывы звучат на фоне коалиционного кризиса, вызванного уходом Идит Сильман из рядов коалиции.

Согласно опубликованной информации, в арабском секторе призывают депутатов от Объединенного списка выработать совместную стратегию с партией РААМ и не допустить падения правительства. В Объединенном списке и вокруг него мнения разделились. Бывший депутат Талеб Ас-Сана, по прежнему пользующийся большим влиянием, призывает депутатов поддержать правительство, чтобы не допустить выборов и возможного создания прворадикальной коалиции.

В свою очередь, глава БАЛАД Самах Абу Шхада заявил, что эти предложения неоправданы, а выборы это положительное явление для арабского сектора.


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