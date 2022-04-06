Взрывы, которые слышат жители Гуш-Дана, результат испытаний, проводимых ЦАХАЛом

В среду, 6 апреля, жители Гуш-Дана слышали и ощущали несколько мощных взрывов. По словам жителей Ришон ле-Циона, во время одного из взрывов в их доме дребезжали стекла. О взрывах также сообщали в спасательные службы и полицию жители Холона и Бат-Яма.

Мэрия Ришон ле-Циона передала, что взрывы являются результатом испытаний, проводимых ЦАХАЛом на одной из военных баз в центре страны. Радиостанция "Кан Бет", цитирующая источник в мэрии, передала в 17-часовом выпуске новостей, что испытания закончатся в течение часа.