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NEWSru.co.il :: В Израиле6 апреля 2022 г., 17:07

Взрывы, которые слышат жители Гуш-Дана, результат испытаний, проводимых ЦАХАЛом

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Взрывы, которые слышат жители Гуш-Дана, результат испытаний, проводимых ЦАХАЛом

В среду, 6 апреля, жители Гуш-Дана слышали и ощущали несколько мощных взрывов. По словам жителей Ришон ле-Циона, во время одного из взрывов в их доме дребезжали стекла. О взрывах также сообщали в спасательные службы и полицию жители Холона и Бат-Яма.

Мэрия Ришон ле-Циона передала, что взрывы являются результатом испытаний, проводимых ЦАХАЛом на одной из военных баз в центре страны. Радиостанция "Кан Бет", цитирующая источник в мэрии, передала в 17-часовом выпуске новостей, что испытания закончатся в течение часа.

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