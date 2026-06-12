"Апоэль" (Тель-Авив) вышел в финал чемпионата Израиля по баскетболу
время публикации: 12 июня 2026 г., 12:14 | последнее обновление: 12 июня 2026 г., 12:14
Первым финалистом чемпионата Израиля по баскетболу стал тель-авивский "Апоэль".
В третьем матче полуфинальной серии "красные" побендили столичных одноклубников 89:81.
Счет в серии 3:0.
Тель-авивский "Маккаби" выигрывает у "Апоэля" (Холон) 2:0.
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