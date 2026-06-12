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Спорт

"Апоэль" (Тель-Авив) вышел в финал чемпионата Израиля по баскетболу

Баскетбол
время публикации: 12 июня 2026 г., 12:14 | последнее обновление: 12 июня 2026 г., 12:14
"Апоэль" (Тель-Авив) вышел в финал чемпионата Израиля по баскетболу
AP Photo/Matthias Schrader

Первым финалистом чемпионата Израиля по баскетболу стал тель-авивский "Апоэль".

В третьем матче полуфинальной серии "красные" побендили столичных одноклубников 89:81.

Счет в серии 3:0.

Тель-авивский "Маккаби" выигрывает у "Апоэля" (Холон) 2:0.

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