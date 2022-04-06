В Иерусалиме задержаны трое нелегалов из ПА, имеющих при себе нож

В Старом городе Иерусалима во время проверки документов у троих молодых мужчин, выяснилось, что они являются жителями Палестинской автономии и находятся в Израиле незаконно.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщает, что во время проверки у одного из задержанных выпал нож.

Задержанным около 20 лет, они являются жителями Шхема. Задержанные доставлены в отделение полиции для дальнейшего расследования.