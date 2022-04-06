Иерусалим:
19 - 32°
Тель-Авив:
19 - 29°
Эйлат:
24 - 39°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле6 апреля 2022 г., 16:22

В Иерусалиме задержаны трое нелегалов из ПА, имеющих при себе нож

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
В Иерусалиме задержаны трое нелегалов из ПА, имеющих при себе нож

В Старом городе Иерусалима во время проверки документов у троих молодых мужчин, выяснилось, что они являются жителями Палестинской автономии и находятся в Израиле незаконно.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщает, что во время проверки у одного из задержанных выпал нож.

Задержанным около 20 лет, они являются жителями Шхема. Задержанные доставлены в отделение полиции для дальнейшего расследования.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

17:39 Депутаты от Объединенного списка обсуждают, спасать ли правительство Беннета
17:07 Взрывы, которые слышат жители Гуш-Дана, результат испытаний, проводимых ЦАХАЛом
17:02 Полиция усилила охрану вокруг депутата Идит Сильман
16:22 В Иерусалиме задержаны трое нелегалов из ПА, имеющих при себе нож
15:03 Мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии после солнечного удара на пляже Мертвого моря
12:55 ДТП на севере Израиля, мужчина в тяжелом состоянии
12:46 Впервые церемония Дня Независимости Израиля пройдет без фейерверка
12:28 "Ямина" распадается, Беннет беседует с депутатами и министрами
11:10 Политический кризис в Израиле: возможные сценарии
10:46 Предъявлено обвинение жителю Иерусалима, подстрекавшему к террору
Загрузка...