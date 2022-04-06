Полиция усилила охрану вокруг депутата Идит Сильман

Из-за угроз в адрес депутата Кнессета Идит Сильман ("Ямина") полиция и Общая служба безопасности (ШАБАК) приняли решение усилить ее охрану.

Как сообщает "Кан Бет", с сегодняшнего дня ее будут охранять непрерывно.

Согласно опубликованной информации, на протяжении всего дня в адрес Идит Сильман поступают оскорбления и обвинения за уход из коалиции. В последние часы поступили угрозы, которые привели к решению усилить охрану вокруг бывшей главы коалиции.