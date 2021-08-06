Повторение пройденного и парламентские каникулы на фоне кризиса. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

Кабинет министров по борьбе с коронавирусом ужесточил ограничения, которые вступают в силу 8 августа. Начиная с будущего воскресенья, правила "зеленого стандарта" в полном объеме будут касаться всех мероприятий и заведений. Исключение сделано для синагог.

Нет, это не новость времен правительства Биньямина Нетаниягу, которое, как утверждали его противники, полностью находилось под контролем ультраортодоксальных партий. Это решение принял кабинет министров по борьбе с коронавирусом при правительстве, в состав которого ультраортодоксы не входят вовсе, а самой религиозной партией в коалиции является исламистский РААМ. Этот эпизод иллюстрирует набор уроков, усвоенных Нафтали Беннетом и министрами его правительства за первые месяцы работы.

Места, отведенного для этой колонки, не хватило бы, чтобы привести лишь самые яркие примеры нападок нынешних министров, а тогда депутатов от оппозиции, на правительство Нетаниягу за его шаги в вопросах решения проблемы коронавируса. Не прошло и двух месяцев с того момента, как стороны поменялись ролями, и стало ясно, что, как говорил Ариэль Шарон, "вещи, которые не видны оттуда, видны отсюда". Нафтали Беннет, провозгласивший в начале свой каденции, популярный принцип "учиться жить в условиях коронавируса", быстро понял, что учеба идет медленно и плохо. Тон его высказываний изменился и стал почти не отличим от тона его предшественника. "Маски, социальная дистанция, соблюдение распоряжений минздрава и вакцинация, вакцинация, вакцинация. Иначе – локдаун". Звучит знакомо, не правда ли?

Вряд ли найдется в Израиле кто-либо, кто не помнит пламенных выступлений главы оппозиции Яира Лапида по вопросу о работе аэропорта "Бен-Гурион". "Закрыть, никого не впускать без проверок и всех направлять в изоляцию", – призвал он в январе 2021 года. Сегодня, когда правительство воздерживается от решительных шагов по контролю за прибывающими, а тем более от закрытия аэропорта "Бен-Гурион", министр иностранных дел Яир Лапид мог бы повторить свои рекомендации, подкрепив их реальными конкретными советами по реализации. Например, каким образом можно обеспечить соблюдение режима самоизоляции десятков тысяч израильтян, возвращающихся из-за рубежа? Но для этих детальных дискуссий Лапиду необходимо хотя бы появиться на заседании кабинета по коронавирусу. Там он не только не был с момента формирования кабинета, но, судя по реакции главы МИДа, и не собирается эти заседания посещать. "Будет лучше, если в заседаниях кабинета будут принимать участие лишь те, кто имеет к этому вопросу прямое отношение", – заявили в окружении Лапида. Министр финансов Авигдор Либерман, также не появлявшийся на заседаниях кабинета министров по борьбе с коронавирусом, уже заявил, что намерен возобновить участие в его работе.

Очевидно, что никто из министров нынешнего правительства не вводил сознательно граждан в заблуждение, однако схожесть политики, проводимой правительством Беннета-Лапида и правительством Нетаниягу-Ганца по едва ли не главному вопросу сегодняшнего дня, бросается в глаза.

Парадоксально, но именно после утверждения бюджета и на фоне казалось бы установившейся стабильности, в коалиции может начаться хаос. Когда будет преодолено единственное существенное препятствие на пути к стабилизации коалиции, и с повестки дня будет снят вопрос о выживании правительства, депутаты почувствуют себя детьми на празднике непослушания. Ведь ни один проваленный законопроект сам по себе коалицию развалить не может. Лишь в случае провала бюджета правительство падет. Утверждение бюджета снимет эту угрозу с повестки дня. Какие последствия это будет иметь, сейчас предсказать трудно, однако спокойной жизни у премьер-министра не будет точно.

Одновременно с принятием бюджета правительством Кнессет закончил летнюю сессию. Депутаты, почти не покидавшие зал пленарных заседаний Кнессета, с радостью разошлись. У кого больше поводов для того, чтобы чувствовать удовлетворение? В оппозиции утверждают (справедливо), что навязали коалиции парламентские бои и войну на истощение. В коалиции утверждают (справедливо), что, несмотря на препятствия и очень непростой состав, им удалось одержать победу на большинстве важных голосований. На уходящей неделе коалиция одержала еще одну победу, сумев провести Эфрат Райтен ("Авода") в комиссию по назначению судей. Кандидатура Райтен была компромиссной и согласованной еще в ходе коалиционных переговоров. Но представители Кнессета в комиссии избираются тайным голосованием, и оно всегда чревато неожиданностями. На сей раз неожиданным стал результат голосования за избрание кандидата от оппозиции, когда Симха Ротман ("Ционут Датит") победил Орли Леви Абукасис ("Ликуд"). Тот факт, что Ротман разбирается в вопросе назначения судей и в целом функционирования судебной системы лучше, чем Леви Абукасис, сомнений не вызывает. Но его победа, а также тот факт, что впервые за много лет у "Ликуда" нет представителей в комиссии, в политической системе оценивается однозначно: Нетаниягу утрачивает абсолютный авторитет в своей партии.

Глава оппозиции потерпел два поражения подряд: сначала на заседании фракции, где было решено поддерживать Леви Абукасис, а не Керен Барак, которую поддерживал Нетаниягу, а затем на голосовании в Кнессете, где победил Симха Ротман. Судя по всему, нашлись депутаты от "Ликуда", и их было не так мало, кто решился пойти против воли Нетаниягу и проголосовать самостоятельно. Этого еще недостаточно для того, чтобы говорить о прямой угрозе власти Нетаниягу в партии, но предупредительный сигнал бесспорно прозвучал. Тот факт, что законопроект, позволяющий четырем депутатам расколоть свою фракцию, уже утвержден в первом чтении, является дополнительной угрозой для Нетаниягу.

В политических кругах убеждены, что после утверждения бюджета, когда станет ясно, что коалиция скоро не развалится, этот закон может стать первым толчком к возможному расколу еще недавно правившей партии. Не исключено, что в этой ситуации Биньямин Нетаниягу инициирует проведение "экстренных" праймериз в "Ликуде", на которых, как ожидается, одержит победу и укрепит свой пошатнувшийся авторитет, как глава партии.

Ракетный обстрел с территории Ливана и чуть более жесткий, чем обычно, ответ ЦАХАЛа привлек на уходящей неделе значительно меньше общественного внимания, чем постоянно растущее число тяжело больных коронавирусом. Эпидемия остается фактором определяющим общественную атмосферу в Израиле, а значит и атмосферу в политической системе. Когда-то говорили, что ХАМАС определяет, кто будет премьер-министром Израиля. Сегодня ситуация изменилась. Ключи к общественной поддержке, а значит к политическому преимуществу находятся в помещении, где проходят заседания кабинета министров по борьбе с коронавирусом. Либерману и Лапиду стоит туда вернуться.