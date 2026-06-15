x
15 июня 2026
|
последняя новость: 10:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
15 июня 2026
|
15 июня 2026
|
последняя новость: 10:56
15 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Банки лишатся большинства голосов в руководстве межбанковского расчетного центра

Банк Апоалим
Банк Леуми
Банк Мизрахи-Тфахот
Банк Бейнлеуми
Банк Дисконт
время публикации: 15 июня 2026 г., 09:41 | последнее обновление: 15 июня 2026 г., 09:44
Банки лишатся большинства голосов в руководстве межбанковского расчетного центра
Nati Shohat/Flash90

Пять крупнейших израильских банков по рекомендации судьи Офера Гроскопфа отозвали поданную в Верховный суд апелляцию на решение антимонопольного управления об ограничении их влияния в межбанковском расчетном центре (МАСАБ).

Как сообщает The Marker, отзыв апелляции означает, что уже в августе в совете директоров МАСАБа останутся только три представителя банковской пятерки. Еще два места будут переданы представителям сектора финансовых технологий и малых банков. Остальные места в совете занимают представители общественности.

Фактически это означает, что МАСАБ впервые сможет принимать решения вопреки позиции владеющей центром банковской олигополии.

Напомним, что в 2024 году антимонопольное управление потребовало от пяти банков продать свои доли в МАСАБе, указав, что единственная в Израиле система межбанковских переводов, находящаяся под полным контролем крупнейших банков, создает риск блокирования небанковских конкурентов и финтех-компаний, а также сдерживает инновации и развитие системы.

Банки оспорили требование в антимонопольном трибунале. В связи с этим в качестве временной меры управление потребовало сократить количество представителей банков в совете директоров МАСАБа.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 12 июня 2026

Пользователи Bit и Paybox смогут осуществлять переводы между кошельками
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 19 августа 2024

Банк Израиля подключил три новых финансовых структуры к национальной платежной инфраструктуре