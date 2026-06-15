Банки лишатся большинства голосов в руководстве межбанковского расчетного центра

Пять крупнейших израильских банков по рекомендации судьи Офера Гроскопфа отозвали поданную в Верховный суд апелляцию на решение антимонопольного управления об ограничении их влияния в межбанковском расчетном центре (МАСАБ).

Как сообщает The Marker, отзыв апелляции означает, что уже в августе в совете директоров МАСАБа останутся только три представителя банковской пятерки. Еще два места будут переданы представителям сектора финансовых технологий и малых банков. Остальные места в совете занимают представители общественности.

Фактически это означает, что МАСАБ впервые сможет принимать решения вопреки позиции владеющей центром банковской олигополии.

Напомним, что в 2024 году антимонопольное управление потребовало от пяти банков продать свои доли в МАСАБе, указав, что единственная в Израиле система межбанковских переводов, находящаяся под полным контролем крупнейших банков, создает риск блокирования небанковских конкурентов и финтех-компаний, а также сдерживает инновации и развитие системы.

Банки оспорили требование в антимонопольном трибунале. В связи с этим в качестве временной меры управление потребовало сократить количество представителей банков в совете директоров МАСАБа.