15 лет со дня убийства Таир Рады: судьи окружного суда Нацерета посетят место преступления

В понедельник, 6 декабря, трое судей окружного суда Нацерета, где продолжается повторный процесс над Романом Задоровым, обвиняемым в убийстве 13-летней Таир Рады, посетят школу "Нофей Голан", где ровно 15 лет назад было совершено это преступление.

Судьи осмотрят место преступления. Там же будет присутствовать Роман Задоров со своим адвокатом Яромом Галеви. Журналисты не будут допущены в школу, пока там будут находиться судьи и обвиняемый.

СМИ отмечают, что начавшийся семь недель назад повторный процесс над Задоровым выявил факты, которые ранее не упоминались.

Так, например, в ходе показаний доктора Эрана Герцога, который 15 лет назад был дежурным врачом службы "Маген Давид Адом", написавшим заключение о смерти Таир Рады, было заявлено, что кровь шла из тела девочки еще "много часов" после убийства. Эти показания врача, который не свидетельствовал на первом процессе, отвергают один из аргументов защиты Задорова, которые, ссылаясь на мнение эксперта, утверждали, что следы в крови на месте преступления могли остаться только сразу после убийства, так как вскоре после гибели у девочки должна была перестать идти кровь. Согласно утверждению защиты, след каблука, не совпадавший с размером ноги Задорова, мог оставить только убийца. При этом во время показаний Эрана Герцога выяснилось, что в туалете, где было совершено убийство, во время осмотра тела погибшей находилась жена доктора.

О том, что кровь продолжала течь во время осмотра тела, сообщил и один из завхозов школы Ицхак Менаше.

Только на повторном процессе были установлены личности работников добровольческой организации ЗАКА, которые эвакуировали тело погибшей девочки. Их показания также могут быть существенными.

В ходе повторных судебных слушаний майор полиции Шмуэль Пьямента, отвечавший за работу криминалистов передвижной лаборатории на месте убийства Таир Рады, заявил, что пятно крови, обнаруженное в верхней части перегородки кабинки, в которой было найдено тело девочки, было больше похоже на отпечаток руки, чем на след от обуви.

Адвокат Задорова Яром Галеви находится в крайне трудном положении. Ему не раз уже приходилось выражать недоумение по поводу того, что тот или иной свидетель до сих пор не давал показания.

Обвинительное заключение с внесенными в него поправками было подано новой командой адвокатов, ведущих дело: Уиамом Каблауи, Мейталь Хен-Розенфельд, Моше Марчиано, Шарон Хар-Цион и Биньямином Моше.

Убийство Таир Рады и дело Романа Задорова

6 декабря 2006 года в Кацрине была убита 13-летняя Таир Рада, учившаяся в школе "Нофей Голан". Ее тело со следами многочисленных ножевых ранений нашли в школьном туалете. По подозрению в убийстве был задержан строитель Роман Задоров, 1978 года рождения, работавший в школе. После задержания Роман был отпущен, однако его вновь задержали через неделю. Он признался в убийстве и реконструировал преступление, но вскоре отказался от признательных показаний, заявив, что они были сделаны под давлением полиции. В 2010 году Задоров был признан виновным в убийстве и осужден на пожизненное заключение. Задоров подал апелляцию, которая была отклонена судом в 2014 году.

23 декабря 2015 года Верховный суд огласил окончательный вердикт по делу об убийстве Таир Рады. Судьи, двумя голосами против одного, признали Романа Задорова виновным в убийстве девочки и оставили в силе приговор о пожизненном заключении, дважды вынесенный окружным судом Нацерета. Судьи Ицхак Амит и Цви Зильберталь признали Задорова виновным. Судья Йорам Данцигер, придерживающийся иного мнения, остался в меньшинстве. Летом 2016 года государственная прокуратура через СМИ и социальные сети распространила видеозаписи, на которых было показано, как Роман Задоров признается в убийстве Таир Рады следователю и сокамернику, как он подробно описывает процесс совершения преступления на следственном эксперименте. Однако даже эти видеозаписи не убедили многих сторонников версии невиновности Задорова, которые считают более достоверными альтернативные версии, о которых рассказывалось в многочисленных публикациях и документальном фильме "Тень правды".

Более года назад Яром Галеви – адвокат Романа Задорова – подал официальное ходатайство о пересмотре дела своего клиента. Галеви заявлял, что в распоряжении защиты Задорова есть доказательства того, что Таир Раду убила женщина, известная как О.К.

10 ноября 2020 года Верховный суд вновь рассматривал апелляцию, поданную Романом Задоровым. Адвокаты осужденного требовали пересмотра дела, утверждая, что в их распоряжении находятся улики, которые до сих пор не рассматривались судом. Речь шла о свидетельствах, согласно которым следы крови на месте убийства противоречит описанию преступления, представленному Задоровым во время следственного эксперимента. Еще одним доводом является утверждение защиты о том, что на месте убийства обнаружен волос, принадлежащий О.К. В марте 2021 года было раскрыто имя "О.К.": Ольга Кравченко. Тогда же она впервые дала интервью под своим именем и со своей фотографией. В интервью газете "Едиот Ахронот" Кравченко отрицала все обвинения в свой адрес и рассказывала изданию, что не говорила ничего из того, что ей приписывают. В частности, по словам Кравченко, она никогда не признавалась своему бойфренду, что убила девочку. Кравченко утверждает, что его обращение в полицию было местью за то, что она рассталась с ним после 12 лет совместной жизни.

11 мая 2021 года судья Верховного суда Ханан Мельцер принял решение о пересмотре дела Романа Задорова.

14 июля 2021 года государственный прокурор Амит Айсман принял решение о проведении повторного суда над Романом Задоровым, обвиненным в убийстве Таир Рады в декабре 2006 года. В конце июня Амит Айсман, только-что утвержденный на посту госпрокурора, сформировал рабочую группу для изучения дела Романа Задорова и имеющихся против него улик для принятия решения о проведении повторного процесса или отмене имеющегося обвинения. В рабочую группу вошли прокуроры из различных округов Израиля, ранее не соприкасавшиеся с делом об убийстве Таир Рады. Ознакомившись с результатами проверки, Амит Айсман пришел к выводу, что существует высокая вероятность вынесения по делу обвинительного приговора.

Освобождение Задорова под домашний арест

18 августа окружной суд Нацерета второй раз распорядился перевести Задорова под домашний арест. Согласно решению суда, Задоров должен находиться под наблюдением 24 часа в сутки. Для каждого выхода из дома потребуется специальное разрешение суда. Задоров также должен внести залог на сумму 150 тысяч шекелей и 180 тысяч шекелей дополнительно из-за низких доходов ответственных, которые не смогли предоставить гаранта.

26 августа Верховный суд отклонил апелляцию государственной прокуратуры на решение окружного суда Нацерета освободить Задорова под домашний арест. Прокуратура требовала оставить Задорова в тюрьме до окончания пересмотра его дела. В апелляции прокуратуры говорилось, что Роман Задоров представляет опасность для окружающих, а также существует вероятность его побега за границу. В прокуратуре отмечали, что Задоров является гражданином Украины, где он бы мог скрыться в случае побега. В Израиле он имеет статус временного жителя.

Судья Верховного суда Алекс Штейн, принимая доводы прокуратуры, ужесточил условия домашнего ареста для Романа Задорова. К электронному браслету добавился запрет на посещения, возможность прослушивания телефонов и удаленного доступа к компьютерам, а также сдача загранпаспорта. Кроме того, за Задорова внесен денежный залог. 26 августа Роман Задоров был освобожден из тюрьмы "Шита" в связи с пересмотром его дела. До окончания судебного разбирательства он помещен под домашний арест, во время которого должен находиться в доме своей тещи в Кацрине.