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NEWSru.co.il :: В Израиле6 января 2022 г., 07:33

В Афуле в результате вооруженного нападения тяжело ранен мужчина

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В Афуле в результате вооруженного нападения тяжело ранен мужчина

Рано утром в четверг, 6 января, в больницу "А-Эмек" в Афуле был доставлен мужчина 60 лет, получивший ножевые ранения. По оценке медиков, состояние раненого тяжелое.

Пресс-служба полиции сообщает, что мужчина был ранен в результате нападения на улице Моше Шарет в Афуле.

По подозрению в вооруженном нападении и нанесении тяжких телесных повреждений задержан 66-летний житель Афулы. Проводится следствие.

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