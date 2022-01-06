В Афуле в результате вооруженного нападения тяжело ранен мужчина

Рано утром в четверг, 6 января, в больницу "А-Эмек" в Афуле был доставлен мужчина 60 лет, получивший ножевые ранения. По оценке медиков, состояние раненого тяжелое.

Пресс-служба полиции сообщает, что мужчина был ранен в результате нападения на улице Моше Шарет в Афуле.

По подозрению в вооруженном нападении и нанесении тяжких телесных повреждений задержан 66-летний житель Афулы. Проводится следствие.