188-я бригада завершила 19-месячное боевое дежурство в секторе Газы

После года и семи месяцев непрерывных боевых действий в секторе Газы бронетанковая бригада 188 завершила выполнение своей миссии. За это время ее подразделения действовали практически во всех основных районах боевых действий – от первых наземных боев в Джабалии до выполнения задач по удержанию достигнутых результатов и недопущению восстановления военного потенциала террористической организации ХАМАС.

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, с начала 2025 года бригада действовала в Джабалии, Шуджаийе, лагере Аш-Шати, центральной части сектора и Рафиахе. В последние восемь месяцев в составе боевой группы, помимо батальона 74 бригады 188, действовали инженерный батальон 605 и батальон 51 бригады "Голани".

За последние месяцы военнослужащие ликвидировали около 50 боевиков, пересекших "желтую линию", нарушивших соглашение о прекращении огня и представлявших угрозу для израильских сил. Среди них были командиры ХАМАСа и участники нападения на Государство Израиль 7 октября 2023 года. Кроме того, были задержаны около 30 подозреваемых, а также уничтожено большое количество объектов террористической инфраструктуры.

Одним из основных направлений работы стало выявление и уничтожение подземной инфраструктуры. Вдоль "желтой линии" проводилось систематическое бурение для поиска туннелей. Совместно с бойцами инженерного спецподразделения "Яалом" были уничтожены более десяти подземных маршрутов, использовавшихся ХАМАСом.

Один из обнаруженных туннелей входил в подземную систему, использовавшуюся для удержания заложников. В других были найдены ракеты, пусковые установки, гранаты, автоматы Калашникова, магазины к ним, взрывные устройства и другие виды вооружений.

По оценке командования бригады, за время операции было уничтожено более 2000 объектов террористической инфраструктуры на поверхности, а также значительное количество подземных сооружений, что существенно ограничило возможности ХАМАСа по восстановлению своего присутствия в этом районе.