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NEWSru.co.il :: В Израиле7 апреля 2022 г., 13:26

Главный раввин Украины прибыл с визитом в Израиль, впервые после начала войны

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Главный раввин Украины прибыл с визитом в Израиль, впервые после начала войны

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман прилетел на сутки в Израиль – по приглашению организаторов празднования 120-летия со дня рождения Любавического Ребе. Это первый визит Асмана в Израиль после начала войны в Украине (24.02.2022).

Состоятся встречи главного раввина Украины с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и спикером Кнессета Мики Леви.

Моше Асман будет главным спикером на съезде ХАБАДа Израиля, который пройдет сегодня вечером на стадионе "Блумфельд" в Тель-Авиве, где соберутся почти 30 тысяч человек, пишет журналист Шимон Бриман, эксперт по израильско-украинским отношениям.


Биньямин Нетаниягу, который много лет знаком с Моше Асманом, вручит украинскому раввину награду от имени всемирного ХАБАДа – за спасение еврейских беженцев из городов Украины.

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