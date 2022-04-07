После теракта развернуты блокпосты на 4-м шоссе и в районе Вади-Ара
После теракта в Тель-Авиве блокпосты были развернуты на 4-м шоссе и в районе Вади-Ара.
Сотрудники службы безопасности проверяют проезжающий транспорт.
Операция по розыску и задержанию террориста продолжается. В центре Тель-Авива полиция и бойцы спецподразделений ЦАХАЛа проверяют жилые дома.
По неофициальным данным, в операции участвуют около тысяч сотрудников полиции и военнослужащих ЦАХАЛа.
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