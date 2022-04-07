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NEWSru.co.il :: В Израиле7 апреля 2022 г., 18:59

Беннет и "Ямина" объявили депутата Шикли "незаконно покинувшим фракцию"

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Беннет и "Ямина" объявили депутата Шикли "незаконно покинувшим фракцию"

Глава правительства Нафтали Беннет и фракция партии "Ямина" объявили депутата Амихая Шикли "незаконно покинувшим фракцию".

Это решение нуждается в утверждении комиссии по делам Кнессета, заседание которой назначено на 24 апреля.

После утверждения этого решения Амихай Шикли не сможет на следующих выборах баллотироваться не только от "Ямины", но и от любой другой партии, представленной в Кнессете нынешнего созыва. Единственным способом возвращения в большую политику для него станет создание собственной партии.


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