Иерусалим:
9 - 25°
Тель-Авив:
14 - 23°
Эйлат:
18 - 38°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле8 апреля 2022 г., 22:15

Задержан араб, пытавшийся провезти на израильскую территорию автоматическую винтовку М-16

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Задержан араб, пытавшийся провезти на израильскую территорию автоматическую винтовку М-16

На КПП "Таним" к югу от Туль-Карема был задержан араб, пытавшийся провезти на израильскую территорию автоматическую винтовку М-16 и магазин с патронами к ней.

Водитель машины с палестинскими номерными знаками вызвал подозрения после того, как проехать мимо проверяющих, не останавливаясь, и затормозил только после того, как на наехал на "шипы". При осмотре машины в салоне было обнаружено оружие и боеприпасы.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

22:15 Задержан араб, пытавшийся провезти на израильскую территорию автоматическую винтовку М-16
19:35 ЦАХАЛ: необходимо усилить контртеррористическую деятельность в северной Самарии
18:35 Депутат Бардач-Ялова: "Недопустимо превращать борьбу с террором в реалити-шоу"
17:12 В больнице скончался один из раненых в результате теракта на улице Дизенгоф в Тель-Авиве
15:38 Полиция Иерусалима проводит мероприятия по обеспечению безопасности в первую пятницу Рамадана
13:34 В Тель-Авиве прошел благотворительный забег Run for Ukraine
11:54 Пятничная молитва около Аль-Аксы: полиция не допускает мужчин из ПА младше 40 лет
10:50 Разрешены к публикации имена израильтян, убитых террористом в Тель-Авиве
10:42 Министр связи осудил прямой эфир израильских телеканалов с места теракта
08:22 ДТП на шоссе 85: мотоциклист в тяжелом состоянии
Загрузка...