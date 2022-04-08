На КПП "Таним" к югу от Туль-Карема был задержан араб, пытавшийся провезти на израильскую территорию автоматическую винтовку М-16 и магазин с патронами к ней.

Водитель машины с палестинскими номерными знаками вызвал подозрения после того, как проехать мимо проверяющих, не останавливаясь, и затормозил только после того, как на наехал на "шипы". При осмотре машины в салоне было обнаружено оружие и боеприпасы.